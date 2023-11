È polemica sul bonus patenti 

Poco più di un mese fa la notizia, sulla carta rasserenante per un settore a caccia di risposte. «Un milione di euro per i voucher formativi per la partecipazione a percorsi professionalizzanti nel settore autotrasporto», si legge nel sito della Regione, con tanto di bonus-patenti fino a 3500 euro a persona. La decisione della Giunta Solinas, su proposta dell’assessora del Lavoro Ada Lai, adesso inizia a far discutere. «Purtroppo questi corsi sono inaccessibili, innanzitutto se si considera la modalità adottata», dice Monica Piroddi, coordinatrice regionale di Confarca e titolare di un’autoscuola a Lanusei.

Paradosso

L’ostacolo insormontabile, almeno a sentire chi gestisce le autoscuole, è il seguente: «È previsto che il candidato faccia una fideiussione o che anticipi il costo del corso, quindi almeno 3500 euro - spiega Piroddi -. Impensabile, trattasi perlopiù di disoccupati». Le aziende del settore autotrasporto sono in sofferenza, gli autisti sono richiestissimi.

Eppure, la sensazione è che la strada verso la conquista delle patenti professionali e della Cqc (Carta di qualificazione del conducente) resti difficile. Nonostante un milione di euro. «Come già accaduto l’anno scorso: questi sono fondi che non vengono utilizzati», rincara Monica Piroddi: «Quindi, noi chiediamo di essere coinvolti, di poter intervenire nella fase della contrattazione quando si decide di adottare simili misure di finanziamento. È assurdo, ripeto, che questi soldi siano di fatto inaccessibili».

L’atto

La delibera 33 del 13 ottobre 2023 è stata adottata dalla Regione con tutti i buoni propositi del caso. «Una delibera molto attesa dalle associazioni del trasporto pesante che faticano a trovare personale qualificato, perché mancano conducenti muniti di patenti professionali e le aziende sono costrette a reclutare personale dall’estero - diceva appena un mese fa l’assessora Ada Lai -. Diamo una risposta alle esigenze delle imprese, che da tempo ci chiedono questo tipo di intervento, e una grande opportunità ai giovani e ai disoccupati». Per ora tutto vano, parrebbe. La coordinatrice di Confarca, Monica Piroddi, fa un appello: «Bisogna immediatamente modificare quella delibera regionale, dando a noi intermediari la possibilità di poter rendere accessibile questo fondo ai disoccupati».

