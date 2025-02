E poi sbocciano le rose sui cioroddus d’artista 

Porque para poder nacer de nuevo debes morir – una compagnia di teatranti dalla Catalogna, un carro a sei ruote, un viaggio lungo come il mare. Insieme per fame, per amore, per allegria. Un’opera lirica che è stata rappresentata una volta e poi mai più, “La bella d’Alghero”, la chiamano, melodramma in due atti, 1892, musiche di Giovanni Fara Musio e libretto di Antonio Boschini. E poi c’è Sharon Stone, che in una mattina in cui Milano è grigia come l’ardesia e la cenere e tutto l’argento del mondo, arriva: e sorride: e tutto si ferma. E hai voglia, allora, a voler ricostruire questa nuova storia che Antonio Marras porta in passerella – il teatro, la lirica, il viaggio, il sogno; a citare Bizet e Mascagni e Leoncavallo; a ragionare su Buñuel (“Il fascino discreto della borghesia o “Quell’oscuro oggetto del desiderio”?). Perché è come se su quelle pezze di gessato, e check, e broccato, damasco, taffetà, georgette, voile e satin, sbocciassero le rose. La primavera, all’improvviso. E forse ce la meritiamo anche.

Pennellate, disegni, schizzi, ritratti, cioroddus che, mai, sono algheresi pasticci. «Mi appassiona dar voce a cose apparentemente mute, perché diventino abiti che parlano», dice Antonio Marras. E allora sì, ecco che adesso la sfilata diventa omaggio e celebrazione, nel segno dichiarato di Antoni Tapies, artista immenso nella Spagna del ventesimo secolo. Quegli impasti pesanti di polvere di marmo, collante e pigmenti diventano qui tormento ed estasi.

Porque para poder nacer de nuevo debes morir . Antonio Marras lo sa. Mentre, oltre le vetrate, suona il disco che vorremmo ballare. ( f.f. )

RIPRODUZIONE RISERVATA