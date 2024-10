E poi Ronn Moss canta Lucio Battisti 

Ci sta che se lo vedi entrare all’improvviso un po’ d’effetto lo fa. E magari t’immagini di vedere anche la sua Brooke. Invece Ridge - che ora è solo Ronn Moss -, arriva con chitarra e band, e più che parlare di “Beautiful” si appassiona al vino sardo. Lo reclama dal palco, con un italiano non perfetto perché dice che lo sta studiando ma è molto difficile. Comunque il bicchiere di cannonau arriva velocissimo. Lo solleva in un brindisi simbolico che sembra un saluto alla Sardegna e a Cagliari, che sceglie per il suo primo concerto nell’Isola. «Siete incredibilmente ospitali e calorosi. Questa città è molto bella e pulita». E vaglielo a dire al divo americano famoso in tutto il mondo che il porta a porta non è che soddisfi proprio tutti! Che poi del divo ha poco più che la fama indiscussa arrivata con la soap opera dove ha recitato per 25 anni, perché di persona è uno incredibilmente alla mano, simpatico, pronto a fare selfie con il pubblico - in prevalenza femminile - che in pratica è invecchiato con lui. Quando ancora era Ridge e non aveva deciso di tornare alla passione originaria: la musica.

Il live

Ed è la musica che l’ha portato al Bflat per l’apertura della nuova stagione concertistica. Poco prima delle 22, in via del Pozzetto, locale già pienissimo, compare lui: camicia bianca con qualche bottone saltato, jeans neri, scarpe sportive, la sua chitarra. Era un sex symbol visto in tv e continua a esserlo ora che ha settantadue anni - portati divinamente bene - e non c’è il filtro dello schermo. «Sei bellissimo», grida una donna sulla sessantina dal pubblico; lui sorride e parte con le cover. Si va di rock, a tratti un po’ country, e arriva anche “Baby come back”: si ritorna agli anni Ottanta, quando con questo brano è rimasto a lungo il numero uno nelle classifiche americane e non solo. Quando era con la sua band Player, con cui ha aperto anche il concerto di Eric Clapton, degli Heart, di Kenny Loggins e di tanti altri. Altro bicchiere di vino, prima di “Mrs. Robinson” di Simon & Garfunkel. Tutti cantano.«È importante avere delle belle vibrazioni. I believe», dice Ronn, prima di esibirsi con “Hallelujah” di Leonard Cohen: bellissima, dolce e anche malinconica. Dopo “Blues suede shoes” di Elvis Presley. L'asso nella manica sono le esibizioni in italiano, parte da “Io che amo solo te” di Sergio Endrigo («Una canzone che amo tantissimo, come altre melodie italiane. Amo Dalla, Battisti»). Quasi sul finale “Un’avventura” di Lucio Battisti. E siccome è per tutti sempre Ridge, è persino meglio quell'italiano con accento americano che lo rende pure più affascinante.

E Brooke?

Una sorta di spettacolo nello spettacolo che va avanti per due ore circa tra aneddoti, sorrisi, bicchieri di vino e i più grandi successi del passato rivisitati. Probabilmente non ricapiterà presto di rivederlo a Cagliari, così per un'altra ora circa le fan chiedono selfie per immortalare l'evento. Lui si presta, sorride e scherza con tutti. «Le persone di Cagliari sono veramente simpatiche, rilassate e ospitali. Mi sono trovato davvero bene». Così tanto che quando gli si chiede se si trasferirebbe dalla Puglia - dove ha comprato una masseria e ha scelto come seconda casa -, sorride. «Non lo so, possible». E Brooke? «Non lo so». Giusto un accenno a Beautiful: «Mi manca la famiglia, ma non mi manca essere attore della soap». Ma per tutti resta quel Ridge che ha fatto battere il cuore a mezzo mondo, anche con la chitarra in mano e senza Brooke.

Il successo

Un divo vero che ha successo qualunque cosa faccia, perché forse il segreto sta proprio nel suo essere così alla mano che alla fine sembra uno qualunque. Ma lui è Ronn Moss, anzi, Ridge, al suo primo concerto in Sardegna. A Cagliari; al Bflat.

