«E poi papà mi ha detto: Gesù di Cagliari,  sali sul palcoscenico e falli ridere tutti» 

Matteo? Gesù di Cagliari? Ma anche Stuart Arroddu, Eugenio del marketing, Jean Valjean, il fantasma dell’opera, Gringoire. Ecco Matteo Siddi: l’artista multitasking, eclettico, poliedrico, «il coltellino multifunzione nel cassetto che serve a tutto» in arrivo il 4 luglio, alle 21.30, al Lazzaretto di Cagliari sotto le insegne de La via del Collegio e della diciottesima edizione del festival La musica che gira intorno. Il comico classe 1984 che, dal 2016, attraverso il suo personaggio più famoso Gesù di Cagliari, dispensa perle di saggezza sarda per le infinite vie del web, porterà in scena il nuovo spettacolo “Questo so fare”.

Dopo i meme, i corti, il teatro, il musical, l’ufficio miracoli e le telefonate con l’onnipotente e iracondo papà nell’alto dei cieli di Cagliari, l’artista dividerà il palco con Manuel Cossu al piano e alla voce, Alberto Locci al basso, Alessandro Atzori alla batteria. Con la partecipazione di Roberta Gaviano.

- Oh , papà, cosa devo fare?

- Vai e falli ridere, che lo sai fare.

Lo spettacolo, scritto diretto e interpretato da Matteo Siddi, è prodotto da La via del Collegio e Impressioni. Info e prevendita Box Office Sardegna, telefono 070/657428.

