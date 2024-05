E poi è di nuovo grande bellezza  

C'è la giovinezza che non ha potuto vivere spensierata, le contraddizioni di Napoli che è sempre in scena come a teatro, il dolore e la malinconia, il passaggio alla consapevolezza che segna l'età adulta, l'esplorazione del femminile un lato di se stesso cui ha voluto dare voce, l'incanto e il disincanto, le molteplici sfumature dell'amore, il profano che sostanzia il sacro. C'è questo e anche altro, secondo le sue stesse risposte, in “Parthenope" ieri in concorso a Cannes per la Palma d'oro. Paolo Sorrentino lo racconta alla stampa italiana, settima volta al Festival, «cui sono grato e che mi emoziona ogni volta perchè a Cannes non ci si abitua molto, sono nel luogo in cui sono esploso, senza questo festival non avrei fatto tutti i film che ho fatto». Il film, che segue anche idealmente “È stata la mano di Dio” per raccontare la storia di Parthenope (l'esordiente Celeste Dalla Porta e da anziana Stefania Sandrelli), dall'età «in cui si balla da soli, si è giovani e la verità non fa parte del tuo essere e non si ha niente a che fare con l'insincerità» all'età «della vita etica, della responsabilità in cui diventi quello che sei e speri ti piaccia come sei diventato e vivi se cerchi di stupirti di quello che fai». Non c'è, prosegue il regista, nostalgia, «io la giovinezza felice l'ho sognata» e ora è diventata un film. «Non è una lettera di amore a Napoli, non le ho mai sapute scrivere ma un viaggio nel mistero di questa città indefinibile, teatralizzata, in cui tutto è recita», dice Sorrentino che puntella la storia di questa giovane che nasce nell'acqua del Golfo, a Palazzo DonnAnna a Mergellina nel 1950 e con le sue esperienze vive momenti storici come la contestazione, il colera, il terremoto persino, immancabile, la città in festa per lo scudetto.

Celiniano, esteticamente compiaciuto, malinconico, blasfemo, pieno zeppo di immagini e citazioni (compreso il vento di Federico Fellini) e ovviamente maestoso inno alla bellezza che quando è perfetta, come quella di “Parthenope”, mostra anche il suo lato tremendo. Il regista racconta così la sua Napoli attraverso la fascinazione del canto di questa sirena triste che nasce nel 1950 in mare, proprio come Venere, ed è forse anche più bella, e che fino ai giorni nostri è il doppio incarnato di questa città dalle molte anime.

La sirena

E va detto che l'attrice e danzatrice milanese Celeste dalla Porta che interpreta Parthenope, ragazza dagli occhi tristi, è davvero troppo bella sullo schermo dove non manca di affascinare uomini e donne di ogni età. Incanta appunto come fa una sirena, ovvero fascina, lega, chiunque la incontri.

La storia

Da una terrazza sul mare del golfo fa vittime dei vogatori; in un albergo trova John Cheever (Gary Oldmann), seduce lo scrittore gay americano sempre alle prese con le angosce e alcool; incanta poi l'agente di cinema Flora Malva (Isabella Ferrari); e affascina anche Devoto Marotta (Silvio Orlando), professore di antropologia a cui chiede una tesi sul suicidio dopo quello dell'amato fratello. Tra mille teatrini, senza un vero sentiero, assistiamo, di volta in volta, alla volontà della ragazza di fare l'attrice («ammiro gli attori che hanno sempre la risposta pronta»), alla sua determinazione nello studiare antropologia, scopriamo che è diventata un'affermata titolare di cattedra. E ancora la vediamo alle prese con un simil comandante Lauro e poi con Greta Cool (Luisa Ranieri) una superdiva Loren malinconica a fine carriera e, in una delle ultime scene, mentre assiste all'atteso miracolo di San Gennaro in un Duomo strapieno. Ad officiare il rito un massiccio e sanguigno vescovo (Peppe Lanzetta) con l'ampolla in mano, ma niente miracolo. Avverrà invece quando incontra in chiesa Parthenope, con addosso dei succinti paramenti sacri con tanto di croci sul corpo nudo. Tra loro sarà, dopo qualche sguardo, sesso e nel momento del raggiunto piacere anche il miracolo si compie.

La poesia

Per ben due volte Paolo Sorrentino ci regala la meravigliosa canzone di Riccardo Cocciante “Era già tutto previsto”, e mille citazioni già dall'apertura che tocca a Celine: «Certo che è enorme la vita. Ti ci perdi dappertutto». Tra immagini raffinate e altrettante parole piene di luce e senso il regista Premio Oscar racconta questa città «triste, frivola determinata, sola e viva come Napoli». A qualcuno sembrerà forse che “Parthenope” manchi di verità, che ci sia troppo smalto, ma non è vero.

