E, poi, Daniela Zedda scattò Le fotografie ritrovate sul cellulare 

L’occasione dell’ultima lectio di novembre dei “Dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio” è un ritrovamento: inaspettato, casuale e sorprendente. Per questo i curatori della rassegna dei Musei nazionali di Cagliari, Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino, hanno deciso di dedicargli l’appuntamento di domani, alle 17, nella Sala Ferruccio Barreca dell’Ex Regio Museo, in piazza Indipendenza.

Come suggerisce il titolo, “L’inattesa scoperta: il viaggio archeologico di Daniela Zedda nell’ultimo miglio“, al centro della lectio di Mongiu e Luisa Zedda, sorella di Daniela, ci saranno le decine e decine di fotografie che la nota professionista cagliaritana, scomparsa due anni fa, scattò nelle sale del museo archeologico. Una raccolta di immagini finalizzata alla realizzazione di un progetto, “Plissé Semper Plissé“, ideato da Maria Antonietta Mongiu, Alessandro Lai, Francesco Muscolino, che allora era solo un’idea e adesso, invece, è ai nastri di partenza (sarà presentato nei prossimi giorni).

Le foto, ritrovate casualmente nel cellulare della fotografa, entreranno a far parte dell’archivio a lei intitolato, in fase di allestimento, curato da un gruppo di lavoro composto, tra gli altri, dalla stessa Luisa Zedda.

Perché sono importanti? Intanto, spiega Mongiu, «l’obiettivo, in sintonia con la filosofia dei “Dialoghi”, è tematizzare il senso della parola scoperta specialmente se avviene frugando in un telefonino, strumento di consumo che abita, definitivamente, la sfera collettiva della comunicazione quotidiana tanto da farlo percepire, erroneamente, banale». In altre parole, secondo l’archeologa e componente del consiglio di amministrazione dei Musei nazionali, il ritrovamento delle immagini assomiglia a quelli che avvengono sul terreno a opera degli archeologi. Come i reperti rubati alla terra aiutano a immaginare il passato, allo stesso modo le immagini, i video e gli audio realizzati con gli apparecchi di oggi, sono i reperti del futuro, quelli che, a distanza di millenni, permetteranno ai nostri epigoni di comprendere la storia e la cultura di chi li ha preceduti.

«La discussione a tratti moralistica e ideologica sull’uso degli smartphone» prosegue Mongiu, «dimentica che si tratta di un mezzo» che, come già avviene, contribuisce alla creazione di teche e archivi. «Nella memoria di chi segue le attività dei Musei nazionali di Cagliari ci sono due preziosi frammenti di archeologia televisiva: le interviste a Ferruccio Barreca realizzate dalla nascente emittente Videolina, a cui si aggiunge la storica intervista del 1966 a Giovanni Lilliu, probabilmente girata in Super 8, in difesa della necropoli di Tuvixeddu, allora minacciata dalla Cementeria, in attività fino al 1972». Preziose testimonianze di un’epoca vivace e rilevante per l’archeologia sarda.

Le fotografie di Daniela Zedda, non solo restituiscono la sensibilità del suo sguardo attento e rigoroso, ma, in prospettiva, «costituiscono una preziosa documentazione storica».

