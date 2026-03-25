«Un buco nell'anima!», scrive Zucchero, pubblicando sui social anche una foto che li ritrae insieme. I social, certo. Perché il giorno dopo la scomparsa di Gino Paoli, morto a 91 anni nella sua Genova, sono proprio Facebook, X e Instagram a raccogliere i ricordi di amici, cantanti, artisti, politici. E l’adorata figlia Amanda. Intanto, oggi si terranno i funerali del cantautore in forma privata, proprio come richiesto dalla famiglia. Le ceneri di Gino Paoli verranno disperse sul lungomare di Boccadasse.

Amanda Sandrelli

Solo uno scatto in bianco e nero e due parole: «Babbo mio».

Vasco Rossi

«E poi ci troveremo come le star... la prima volta che ho visto Gino cantare, ho capito, e ho imparato qual è la differenza tra un cantante e un interprete... immenso Gino. Viva Gino Paoli».

Carlo Conti

Una foto su sfondo nero e una scritta: «Un poeta in una stanza… Ciao Gino!». Carlo Conti ricorda così su Instagram Gino Paoli.

Simona Ventura

«E dopo Ornella, te ne sei andato anche tu… Fai buon viaggio e grazie per le emozioni che ci hai regalato».

Lorenzo Fontana

«Grande interprete della musica italiana, ne ricordiamo anche l'esperienza come deputato. Autore di brani senza tempo, ha lasciato un importante segno nella cultura musicale del nostro Paese», è il commento del presidente della Camera dei Deputati.

Ignazio La Russa

«Finito il tempo di cantare insieme. Si chiude qui la pagina in comune. Il mondo si è fermato, io ora scendo qui. Ma Gino Paoli ci lascia più di una canzone», ha scritto su X il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Samuele Bersani

«Chiunque faccia il mio lavoro ti deve tantissimo. Grazie Gino Paoli», le parole affidate a Instagram di Samuele Bersani.

Ivano Fossati

«Era una persona splendida, un grande, il decano dei cantautori genovesi, l’ultimo rappresentante della cosiddetta scuola dei cantautori che, in realtà, scuola non è mai stata perchè De André, Lauzi, Paoli, Tenco erano battitori liberi, ognuno per la propria strada, anche se legati da amicizia e ancorati a una città di cui erano figli, in alcuni casi adottivi in altri naturali.

Gianni Morandi

«Ciao Gino, amico e collega di una vita, ti ho voluto bene da sempre. Per la tua musica, per la tua anima, per quello che hai lasciato a tutti noi. Buon viaggio».

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