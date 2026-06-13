E poi ci troveremo a Olbia come le star 

Ieri, Vasco Rossi ha salutato Olbia col botto, con l’esplosivo bis del concerto andato in scena 24 ore prima e un arrivederci a prestissimo. In Sardegna, non si sono ancora spenti gli echi del doppio live della Olbia Arena che i fan del Komandante, fedelissimi, sognatori e più vivi che mai, già immaginano un paio di date nell’Isola anche nel 2027, in occasione del tour con cui il rocker di Zocca festeggerà i 50 anni di carriera.

Intanto, il ritorno a Olbia, da cui Vasco mancava dal 1983, è stato un successo, in termini di spettacolo e di pubblico, con oltre 70mila spettatori paganti e altri, stimati intorno alle 20mila presenze, rimasti fuori dai cancelli a godersi lo show gratis. Sui social, c’è chi lo omaggia per avergli fatto rivivere con la scaletta del “Vasco Live 2026” la propria giovinezza e chi lo ringrazia per avergli fatto scoprire brani meno celebri, chi applaude il mix di inni storici e pezzi più ricercati e l’esibizione forte, intensa, a tratti sorprendente della leggenda vivente del rock italiano, e chi lo definisce “un eroe”.

Al di là delle dichiarazioni d’amore per la Sardegna, definita da Blasco «l’Isola più bella del mondo», alla fine per Vasco parla sempre la sua musica, anticonformista e ribelle, senza tempo e maledettamente godibile. In scaletta a Olbia i successi “Vado al Massimo” e “Albachiara”, scelti per aprire e chiudere l’esibizione, e pezzi meno frequentati, come ammesso dallo stesso alla vigilia del tour, ma non per questo meno amati. Per i fan più accaniti ogni brano vale la pena di essere difeso, ascoltato e cantato a squarciagola, com’è accaduto nel fine settimana a Olbia, anche se, quando il rocker emiliano inizia a intonare hit del calibro di “Siamo soli”, “Gli spari sopra”, “C’è chi dice no” e “Un mondo migliore”, e, ancora, “Sally”, “Siamo solo noi” e “Vita spericolata”, concentrate nella seconda parte deli live, è là che la platea si infiamma.

«Olbia!!! Che serata pazzesca, incredibile ieri sera!», commentava Vasco via social ieri mattina. «I miei concerti a Olbia hanno un valore speciale per me… le due date del 12 e 13 giugno segnano la prima volta all’Olbia Arena… l’ultima volta a Olbia risale al 1983 con il tour di “Bollicine”. Oggi torno nella stessa città con una consapevolezza diversa, ma con la stessa voglia di provocare… Stasera il secondo appuntamento… per provare di nuovo una sana e scandalosa felicità collettiva!!!». Ogni promessa è debito. E anche il pubblico della seconda data di Olbia ringrazia.

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