E Pisacane è travolto dall’emozione 

Milano . Lui che ha sempre la parola giusta per ogni situazione, sembra quasi in balia delle emozioni. «Sono felice. Dicono che la felicità dura pochi attimi, ma questo è un attimo di felicità e me lo voglio godere tutto. Così come mi sono goduto i tre giorni di ritiro insieme alla squadra». Gli occhi lucidi, la Coppa Italia accanto, sulla scrivania della sala stampa del “Brera”. E ogni volta che risponde a una domanda, l’occhio cade sempre lì, è inevitabile. «Ringrazio, anche a nome dei ragazzi, le persone che sono venute qui a sostenerci. Non era scontato ed è stato fantastico vederli e sentirli prima, durante e dopo la partita», sottolinea Fabio Pisacane, allenatore «e condottiero» del Cagliari Primavera, come ha sottolineato il direttore generale rossoblù Stefano Melis.

«Sognavo di vincere un trofeo, non mi aspettavo di farlo così presto», ammette il tecnico napoletano, «dedico la vittoria alla mia famiglia e, in particolare, a mio figlio Andrea. L’altro giorno mi hanno convocato dalla scuola e mi hanno detto: “Suo figlio ha fatto un tema dove ha scritto che il padre non era più presente in casa”. Mi hanno chiesto se fosse successo qualcosa, semplicemente questo mestiere ti avvolge in tutto e per tutto. Prima come giocatore, soprattutto come allenatore. Questa coppa è per lui».

Un mercoledì da leoni. «I meriti sono dei ragazzi», quasi mette le mani avanti Pisacane. Eppure, questa Primavera sembra giocare a sua immagine e somiglianza. «Quando sento dire questo, mi sento orgoglioso. Ho cercato di trasmettere alla squadra la mia mentalità, la cultura del lavoro. Questa è una vittoria che arriva da lontano costruita con pazienza e sacrifici».C’è tanto di Pisacane anche nel successo di ieri. Nel modo in cui la squadra ha gestito il match, nelle scelte iniziali, ma anche in quelle a gara in corso. «Molti di quelli che erano in panchina avrebbero meritato di giocare dall’inizio e vedere il modo in cui sono entrati mi dà una soddisfazione immensa. Sto capendo sulla mia pelle quanto sia difficile fare delle scelte. La risposta di Trepy mi ha emozionato».

Ancora Vinciguerra

Protagonista ancora lui, Vinciguerra, capitano e simbolo di questa Primavera. «Sì, ho fatto lo stesso gol come contro la Juve in semifinale. Mentre stavo per calciare, lo ammetto, ho pensato proprio a quell’azione», svela, «ed è finita esattamente come me l’ero immaginata». Una dedica speciale: «Il popolo sardo mi ha adottato da bambino e chiudere con questo risultato è l’emozione più bella, proprio per la Sardegna. L’anno prossimo non sarò più in Primavera, io vorrei restare a Cagliari ma sappiamo come va il calcio». I consigli di Barella, considerato anche il rapporto di parentela? (Vinciguerra è fidanzato con Martina, sorella di Nicolò). «Siamo molto simili caratterialmente, siamo abbastanza riservati e quando ci vediamo non parliamo di calcio ma di famiglia. Però mi ha sempre trasmesso la voglia di vincere per il popolo del Cagliari. Ha provato a darmi la sua mentalità vincente». Barella era in tribuna, vicino al “suo” Alessandro dopo il trionfo in Champions League. Cuori rossoblù.

