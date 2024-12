E piazza Matteotti può tornare fruibile già entro Natale 

Prima di via Roma, riaprirà certamente piazza Matteotti. «Entro Natale sarebbe il nostro desiderio, ma come per via Roma, anche lì i lavori di riqualificazione sono terminati e aspettiamo solo l’arrivo dei lampioni per sistemare», in pochissimi giorni, «l’illuminazione pubblica», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Yuri Marcialis.

Se non dovesse essere prima di Natale, il Comune cercherà di spingere per aprire almeno entro la fine dell’anno. Sarebbe anche un segnale alla città. L’amministrazione ci vuole provare ma bisogna incrociare le dita e sperare che la ditta rispetti la scadenza di consegna, anche in questo caso annunciata per lunedì prossimo.

Da cinque mesi, infatti, non si vedevano più operai lavorare in piazza Matteotti. Semplicemente perché i lavori erano terminati e mancava solo da sistemare l’illuminazione pubblica. Ecco perché, di fronte a questa lunga attesa, a Palazzo Bacaredda predicano tutti molta prudenza. Ma gli operai, stavolta quelli del Verde pubblico, sono tornati in piazza Matteotti la settimana scorsa per la potatura degli alberi secolari e curare il prato. Adesso manca solo la luce e “accendere” la piazza. ( ma. mad. )

