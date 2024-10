«È per i bolognesi che spalano fango» 

Una vittoria che dá ossigeno alla classifica del Bologna ma anche a Vincenzo italiano: «Una gara completa dal primo all'ultimo minuto. Importante la concretezza, sono stati bravi i ragazzi anche a tenere il risultato. Una vittoria che dedichiamo alla gente di Bologna in difficoltà e che spala fango. Ci tenevamo tantissimo. Si vedeva negli occhi dei ragazzi la voglia di prendersi i tre punti». L’allenatore risponde alle critiche per i ko in Europa: «Vedo crescita e passi avanti: nelle gare di Champions riusciamo a tenere botta e tutto ciò dobbiamo portarlo anche in campionato. La concretezza è legata all'attenzione che cresce. La squadra si sta responsabilizzando e una gara come questa è la logica conseguenza. Tutti hanno dato il massimo».

