«E pensare che studiavo ingegneria civile» 

Un ring di boxe al centro del palcoscenico, e una serie di incontri e scontri che si susseguono tra una coppia che lotta per trovare un equilibrio. “Ring”, la pièce scritta e diretta da Elisabetta Podda in scena al Teatro delle Saline di Cagliari sino a stasera, si snoda attraverso un susseguirsi di dialoghi serrati e battibecchi tragicomici, alternati a momenti di intima riflessione sui motivi e sulle dinamiche che regolano i nostri rapporti affettivi. Lo spettacolo, interpretato da Tiziana Martucci e Nunzio Caponio, è il terzo e ultimo appuntamento della rassegna di Akroama “Trilogia d'autore” e porta «una profonda analisi dei complessi dinamismi di una relazione di coppia, in cui è facile che il pubblico si ritrovi», commenta Martucci, cagliaritana, classe ‘75.

E lei si è identificata nel personaggio che interpreta?

«La cosa curiosa è che mi riconosco più nel punto di vista di lui che di lei. Ma ho scoperto essere una cosa comune anche tra il pubblico. La trovo una cosa affascinante, perché lo spettacolo non porta la quota rosa e quella blu, ma parla in modo autentico dell’incomunicabilità tra i “contendenti”. È uno spettacolo capace di far sorridere e riflettere: emerge chiaramente come ognuno di noi indossi una grande quantità di atteggiamenti e reazioni che non sempre sceglie di avere. Può capitare di sentirsi offesi da comportamenti del partner per pura abitudine, e nessuno di noi è così padrone delle sue reazioni come crede. Siamo spesso schiavi di dinamiche che non ci appartengono veramente».

Come ha capito che il teatro era la sua strada?

«La verità è che non sognavo questo mestiere, anzi, ero immersa nei miei studi di ingegneria civile e al teatro non ci pensavo affatto. È capitato che un’amica mi consigliasse un corso di teatro e da li, dopo una serie di fortunati eventi, ho incontrato Lelio Lecis e ho iniziato a collaborare con Akroama. Sono grata di aver trovato questa forma di espressione artistica e suggerisco a tutti il teatro, non per forza con l’idea di diventare attori, ma perché permette di essere più padroni dei propri linguaggi e di entrare in relazione con gli altri. E in una società sempre più individualista, questo impreziosisce. E regala, indistintamente a grandi e piccini, colori in più da usare nella vita quotidiana. Sarei ben felice di vedere la disciplina teatrale insegnata nella scuola come materia ministeriale».

Qual è la sua parte preferita di uno spettacolo?

«Da attrice, amo che ogni singola performance, anche di una stessa pièce, sia sempre diversa dalla precedente. In spettacoli come “Ring", in cui c’è molta interazione con il pubblico, vengono sempre fuori cose nuove, e questo è affascinate. Ma personalmente amo anche la parte che precede lo show: mi piace ascoltare da dietro il sipario la sala che si riempie, senza che nessuno sappia che sono li. Le voci, gli umori, i discorsi del pubblico. Per empatizzare con loro prima che tutto inizi».

