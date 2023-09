«È peggiorato» Ore di ansia per Napolitano 

Ore di ansia per il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. Ricoverato da circa quattro mesi in una clinica romana, le sue condizioni di salute sono decisamente peggiorate nelle scorse 24 ore. Il senatore a vita, 98 anni, non sarebbe più collegato alle macchine che lo aiutavano nella respirazione ma il suo cuore continua a battere con regolarità. Accanto a lui c’è la sua famiglia, in particolare il figlio Giulio, che è tornato anche in serata al capezzale del padre, e la moglie Clio, 89 anni, che però prima di pranzo è stata riaccompagnata nella sua casa di Monti dalla scorta. Molte le voci indignate contro gli attacchi al presidente arrivati sul web. «Quanto accade sulla Rete in queste ore è semplicemente allucinante - osservano i senatori del Gruppo Autonomie, Pietro Patton e Luigi Spagnolli - gli insulti sono un oltraggio non solo al presidente Napolitano ma alle istituzioni. Critici anche Maurizio Lupi (Nm), Angelo Bonelli (Avs) e Francesco Storace che chiedono alle autorità di individuare e punire i responsabili.

