E Pavoletti ammette: avrei voluto passare più tempo con lui 

Alla messa commemorativa non poteva mancare una rappresentanza del Cagliari Calcio, guidata dal capitano Leonardo Pavoletti, che ha voluto rendere omaggio a Riva, definendolo un simbolo eterno non solo per la città e il club, ma per tutto il Paese. «È passato un anno, ma Gigi è sempre nei nostri cuori. Siamo orgogliosi di aver vissuto attraverso i racconti e la sua figura straordinaria. Portare il Cagliari sempre più in alto come sarebbe piaciuto a lui è un impegno che sentiamo ogni giorno», ha detto.

Ma nelle parole del capitano si legge l’ammirazione di chi vede in Rombo di Tuono non solo un mito sportivo, ma anche un esempio umano di valori rari e preziosi. «Gigi è un eroe nazionale, non appartiene solo a Cagliari. Ha incarnato valori che oggi, forse, non esistono più. Ha dimostrato che i soldi non sono tutto nella vita e la gente questo lo sente, lo riconosce. La sua grandezza non si misura solo nei gol o nei trofei, ma nell’affetto che ha saputo ispirare». A unirli però non è soltanto il Cagliari, ma anche il passato comune al Varese: un filo che collega due generazioni di giocatori. Eppure, come confessa il capitano rossoblù, resta un rimpianto: «Avrei voluto avere molto di più in comune con lui. Avrei voluto viverlo di più, condividere momenti insieme e poter raccontare molti aneddoti. È una mancanza che sento molto».