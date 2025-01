È partito da Is Corrias il piano di forestazione urbana 

Primi alberi nel quartiere di Is Corrias, rione di Selargius in espansione dove da tempo i residenti chiedono giardini e parchi. La zona è inserita nel progetto di forestazione urbana approvato e finanziato dal Comune, con il via ai lavori ieri mattina.

«Sono iniziati gli interventi che ci permetteranno di realizzare due nuovi spazi verdi a Is Corrias», l’annuncio del sindaco Gigi Concu. «Parliamo di 60 alberi, destinati a un’area di circa 3mila e 300 metri quadri in un quartiere dove nessuna amministrazione aveva mai investito quanto da due consiliature abbiamo fatto e proseguiamo a fare noi. In termini di verde, come in questo caso, e non solo», scrive nella sua pagina Facebook. «Perché anno dopo anno abbiamo cambiato volto a un rione che certamente paga dazio per la lontananza fisica con il centro ma che è sempre stato al centro delle azioni che come amministrazione abbiamo portato avanti».

Poi il riferimento agli «attraversamenti pedonali rialzati, nuovi asfalti, illuminazione, marciapiedi e nuovi parcheggi realizzati negli anni. Ora iniziamo a mettere a dimora i nuovi alberi», dice ancora Concu, «un nuovo tassello del percorso di riqualificazione di Is Corrias che porterà alla creazione di un parco urbano con aree giochi per i bambini, spazi per gli sportivi, area cani e tanto altro».

Non solo Is Corrias, nel progetto di forestazione urbana sono inserite anche altre zone della città: via San Martino in testa con ulteriori alberi che saranno messi a dimora nelle aiuole rimaste vuote dopo l’ultimo intervento di riqualificazione del verde urbano, seguita da via Roma dove alcune piante presenti - partendo da una quercia ritenuta «in gravi condizioni fitosanitarie», come viene spiegato nella relazione allegata al progetto - saranno rimosse e sostituite, altre nuove in arrivo. Nella mappa c’è anche la borgata, con viale Vienna, via Mosca e via Deledda, insieme alla centralissima via Istria, e via Sant’Olimpia. Nuovi alberi anche a Su Planu, nel cortile della scuola dell’infanzia di via Metastasio, al posto di alcuni che saranno abbattuti perché “malati”.

