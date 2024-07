E Paolini ha un’occasione storica 

La finale che non ti aspetti. Il torneo Wimbledon ha una caratteristica che lo rende particolarmente speciale: sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club i ranking mondiali contano fino ad un certo punto e, soprattutto, non si deve mai dare nulla per scontato perché le sorprese sono dietro l'angolo. Un esempio pratico è la sfida di oggi (ore 14.30) tra Jasmine Paolini e Barbora Krejcikova: non l'aveva prevista nessuno e nessuno si azzarda a dare per certa la vittoria dell'italiana o della ceca. Gongolano i bookmaker inglesi che grazie alla corsa delle due 'underdog' fino alla sfida di sabato hanno già fatto affari d'oro. D'altronde, negli ultimi otto anni - escludendo l'edizione del 2020 che è saltata a causa del Covid - ci sono state sette vincitrici diverse in altrettante edizioni. Una caratteristica del tennis femminile dove le vittorie “solitarie” hanno messo fine ai grandi regni del passato con le loro regine: da Martina Navratilova, a Steffi Graff, da Martina Hingis a Justin Henin e ovviamente alle sorelle Venus e Serena Williams. L'unica pretendente al trono che ancora potrebbe imporre il proprio regno tennistico è la polacca Iga Swiatek che, dopo aver dominato in questi anni negli Usa e soprattutto in Francia, proprio a Wimbledon non riesce mai a far bene.

RIPRODUZIONE RISERVATA