«E ora vi racconto la verità sulla guerra in Afghanistan» 

«Sono stato in Afghanistan una quindicina di volte. Spesso con i soldati ma anche da solo in albergo con un interprete. All’inizio riuscivo a spostarmi ma con il tempo non era più possibile muoversi senza rischi nel territorio. Si stava a Herat e a Kabul. In quelle condizioni i giornalisti erano una valigia di dollari ambulante. Diversi colleghi sono finiti nelle mani di gente poco raccomandabile, alcuni non sono tornati a casa». Il giornalista nuorese Giampaolo Cadalanu, insieme a Massimo De Angelis, ha scritto “La guerra nascosta, l'Afghanistan nel racconto dei militari italiani” (Laterza, pagine 205, 19 euro) che viene presentato stasera alle 18 negli spazi della Mem, in via Mameli, a Cagliari. Interviene, oltre agli autori, il direttore editoriale de L’Unione Sarda Lorenzo Paolini. Il libro è un'analisi sulla natura della missione delle forze occidentali a trazione statunitense con l'intento di fare chiarezza.

L'11 settembre

«Il titolo del libro», spiega Cadalanu, «è legato al fatto che in Italia i governi, tutti i governi di destra e sinistra allo stesso modo, ci hanno raccontato qualcosa di falso. Ci hanno detto che l’intervento in Afghanistan è stato una missione umanitaria. Qualcuno ha parlato di peacekeeping che però ha regole precise definite dalle Nazioni Unite. Corrisponde a un intervento tra due contendenti, che sono d’accordo su questa opzione. L’uso della forza è limitata solo alla difesa delle truppe e all'attuazione del mandato dell’Onu. Ovviamente in Afghanistan non c’entra niente il peacekeeping. I militari italiani non erano lì per distribuire quaderni, matite e giocattoli ai bambini. Il tema del libro è la bugia, l’ipocrisia di dire: non chiamiamola guerra».

I testimoni

I due giornalisti hanno raccolto le testimonianze di chi ha combattuto quel “conflitto”: «Abbiamo raccolto», aggiunge Giampaolo Cadalanu, «decine di voci rigorosamente esclusive. Alcuni sono racconti molto forti, la maggior parte anonimi. Non è il caso di far passare guai a militari che sono ancora in servizio. Ci hanno detto che ci sono stati momenti di aspro combattimento che hanno coinvolto anche i soldati italiani». In prima linea i militari della Brigata Sassari impegnati a più riprese sul fronte afghano. La Sardegna ha pagato un tributo pesante: 5 militari non sono tornati a casa. Un bilancio drammatico: «53 italiani sono morti in Afghanistan. 723 i feriti alcuni dei quali in condizioni molto gravi. Con questi dati e con le spese colossali sostenute è giunto il momento di dire che questo tipo di missioni non sono umanitarie, ma di guerra». Giampaolo Cadalanu ricorda il clima di quel conflitto ma anche un Paese che non lascia indifferenti per la sua storia, le tradizioni e l'anima della sua gente. «L’Afghanistan è nel mio cuore. Sotto certi punti di vista mi ricorda la Sardegna. L’orgoglio, la dignità, un’iniziale chiusura che si trasforma in grande apertura quando si stringono relazioni vere. Caratteristiche comuni».