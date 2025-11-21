E ora Valerio Scanu debutta a Roma col musical “Incanto” 

Un granchio che canta e balla, un poeta dal cuore infranto e una regina del burlesque. Potrebbero sembrare i protagonisti di una favola surreale o l’incipit di una barzelletta e invece sono le creature che abitano “Incanto – Atlante di Mondi Fantastici”, il nuovo musical di Valerio Scanu in scena a Roma il prossimo 11 dicembre al Teatro Orione alle 21.

Tre personaggi diversissimi tra loro, ma uniti da un dettaglio curioso: a dar loro voce, in un gioco teatrale che intreccia trasformismo, ironia e virtuosismo vocale, è sempre lui: Scanu. Sul palco prende così vita un universo che sfida la logica e abbraccia l’immaginazione, dove la musica diventa una bussola per orientarsi tra incontri improbabili e atmosfere sospese. Il cantante maddalenino, 30 anni, vincitore del Festival di Sanremo 2010, costruisce un racconto fatto di metamorfosi continue, in cui il confine tra realtà e fiaba si dissolve per lasciare spazio a una narrazione emotiva, luminosa, a tratti malinconica, sempre sorprendente. Il risultato è un spettacolo suggestivo, un viaggio teatrale che punta a lasciare allo spettatore la sensazione di aver assistito a qualcosa di irripetibile.

