VaiOnline
Teatro Orione.
21 novembre 2025 alle 01:13

E ora Valerio Scanu debutta a Roma col musical “Incanto” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un granchio che canta e balla, un poeta dal cuore infranto e una regina del burlesque. Potrebbero sembrare i protagonisti di una favola surreale o l’incipit di una barzelletta e invece sono le creature che abitano “Incanto – Atlante di Mondi Fantastici”, il nuovo musical di Valerio Scanu in scena a Roma il prossimo 11 dicembre al Teatro Orione alle 21.

Tre personaggi diversissimi tra loro, ma uniti da un dettaglio curioso: a dar loro voce, in un gioco teatrale che intreccia trasformismo, ironia e virtuosismo vocale, è sempre lui: Scanu. Sul palco prende così vita un universo che sfida la logica e abbraccia l’immaginazione, dove la musica diventa una bussola per orientarsi tra incontri improbabili e atmosfere sospese. Il cantante maddalenino, 30 anni, vincitore del Festival di Sanremo 2010, costruisce un racconto fatto di metamorfosi continue, in cui il confine tra realtà e fiaba si dissolve per lasciare spazio a una narrazione emotiva, luminosa, a tratti malinconica, sempre sorprendente. Il risultato è un spettacolo suggestivo, un viaggio teatrale che punta a lasciare allo spettatore la sensazione di aver assistito a qualcosa di irripetibile.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Contu (Fimmg): «Manca un’organizzazione stabile»

Gli “Ascot” in tilt Pazienti in fila per ore, i medici lasciati soli

Gli ambulatori territoriali nati dove mancano le cure di base 
Cristina Cossu
Il caso

«Arzu non agì da solo» Indagati in libertà, la Cassazione si oppone

Delitto Marongiu, il ruolo dei familiari del 56enne morto suicida in carcere 
Simone Loi
Il caso

La bandiera palestinese non sventola più: polemiche a Guspini

Il vessillo è stato rimosso dopo il ricorso di un cittadino 
Giovanni G. Scanu
Rifiuti

Il caos della plastica tra raccolte extra e il rischio di uno stop

A Selargius rientra l’emergenza Il Cal: la Regione dia indicazioni 
Federica Lai
L’Isola della crisi

Pensionati in piazza: «Un caffè non ci basta»

A Cagliari la protesta Spi Cgil contro «una manovra iniqua» che aumenta di 3 euro l’assegno minimo 
Umberto Zedda
La manovra

Canone Rai, scontro fra Lega e FI

Meloni stringe sulla legge di bilancio, vertice di maggioranza 