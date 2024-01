E ora Ugo Garau è “Il Pescatore” 

Nella sua opera prima da regista Ugo Garau ha scelto di raccontare un uomo. «Uno come tanti, che non riesce a manifestare il dolore per un lutto che l’ha colpito e si rinchiude in se stesso, rifugiandosi nell’alcool», spiega l’attore cagliaritano, formatosi a Roma, dove si è trasferito a 20 anni, tra l’Accademia di Testaccio e Il Duse International, e passato l’anno scorso dietro la macchina da presa per dirigere “Il Pescatore - The Fisherman”.

«L’abbiamo girato a fine giugno in 4 giorni a Sant'Elia, a Cagliari», sottolinea Garau, che è anche sceneggiatore e produttore, insieme a Toekoms Film e col sostegno di Fondazione Sardegna Film Commission e del Comune di Quartu, del corto che narra la storia di un pescatore da cui il titolo. In cui il mestiere di Vincent, questo il nome del protagonista, interpretato dallo stesso Garau, è un pretesto. «Avevo voglia di raccontare la difficoltà estrema di un uomo, un antieroe che fa un lavoro duro ma è vulnerabile, e che, a un passo dal toccare il fondo, si chiede: “Tutto è perduto?”», chiarisce l’autore, classe 1983. «La risposta arriva quando meno se l’aspetta. Come se il film fosse un consiglio a un amico nel momento più difficile, dove lo spiraglio di rinascita e di salvezza diventa un auspicio».

Come nasce l’idea?

«Da un episodio avvenuto l’anno scorso che aveva coinvolto dei pescatori, un fatto di cronaca che ebbe risalto a livello nazionale. Forse anche perché venivamo dal Covid, ho pensato a un quarantenne con una storia da disperato, che per la sua situazione di sofferenza non ha rapporti, se non di lavoro, con gli altri pescatori: nel film un ruolo chiave lo ha Tonino, che parla poco ma gli sta accanto nel tentativo di aiutarlo. Come un padre, e come farebbe un sardo: senza troppi fronzoli. Alla fine, non si capisce se Vincent si salverà, ma più che il lieto fine mi interessava la riflessione e far passare il messaggio che non bisogna mai disperare».

Quanto è stato difficile fare tutto?

«L’ambiente, inteso anche come il gruppo di lavoro che si è venuto a creare, è stato decisivo nel supportarmi, e l’esperienza si è rivelata super. Scritta la sceneggiatura dovevo trovare la location: tramite alcuni amici sono entrato in contatto con la Cooperativa pescatori Sant’Elia, dove ho conosciuto tutti i pescatori del posto e il capo Orlando, a cui devo mille ringraziamenti. Abbiamo girato al Porticciolo vecchio di Sant’Elia, e nel cast ci sono anche loro: il corto si basa prevalentemente sulle immagini, per cui i due direttori della fotografia Francesco Piras e Sandro Chessa sono stati fondamentali. Comunque, essendo poche le battute, e non essendo i pescatori attori professionisti, dargli dei copioni li avrebbe penalizzati in termini di autenticità, così li ho lasciati liberi di essere se stessi».

Soddisfatto?

«Contentissimo! A film “fatto e finito”, posso dire di essere riuscito a realizzarlo al 95 per cento per come lo immaginavo: poi, il film può piacere o non piacere, ma per adesso il feedback degli amici a cui l’ho fatto vedere, che non sono ferratissimi in materia, e rappresentano per questo un esame più importante della critica di settore, è ok. Inoltre, sono soddisfatto per averlo girato con troupe e cast sardi. Adesso siamo nella fase della post produzione, e a breve partirà il giro dei festival, ma sto già pensando al prossimo film, un altro corto, sperando di approdare, poi, al lungometraggio. Una commedia? Assolutamente no, sebbene come genere non mi dispiaccia: l’importante è che ti lasci qualcosa».

