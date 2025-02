e ora tutti hanno paura 

DUBAI. Di certezze non ce ne sono. Novak Djokovic con il suo sindacato (Ptpa) ha denunciato «la mancanza di impegno da parte dell'Atp, Wta, Grande Slam, Itia e Wada nel riformare e creare un giusto e trasparente sistema nel futuro. Questa predilezione è inaccettabile per tutti gli atleti e mostra una profonda mancanza di rispetto per tutti sport e i suoi fan. È tempo di un cambiamento. E lo faremo». Ieri la n.1 al mondo del tennis, Aryna Sabalenka, pur senza commentare direttamente l'esito del caso Sinner, afferma di essere diventata estremamente cauta per evitare di infrangere le rigide regole antidoping e di fidarsi del sistema «Se prima non mi importava di lasciare il bicchiere d'acqua e andare in bagno in un ristorante, ora non bevo più dallo stesso bicchiere», ha detto la bielorussa. «Questa cosa ti entra in testa testa. Se qualcuno ha usato una crema su di te e tu risulti positiva, ti attaccheranno e non ti crederanno o cose del genere. In sostanza si diventa troppo spaventati dal sistema. Non vedo come potrei fidarmi». Da Dubai anche la statunitense Jessica Pegula (componente del consiglio giocatrici della Wta), ha sottolineati come le incongruenze nel modo in cui i casi vengono elaborati e giudicati stiano creando un ambiente ingiusto per tutti i tennisti. «Il processo sembra semplicemente non essere tale, va seriamente esaminato e considerato. Credo che nessuno dei giocatori si fidi del sistema in questo momento».

Poca giustizia

«È un'ingiustizia non vedere Jannik giocare per tre mesi, ma l'unica parte positiva è che sia finito questo periodo complicato per lui. Ha giocato per quasi un anno con un macigno sulla testa e ci ha fatto vedere quanto realmente abbia le spalle larghe», ha invece detto il capitano azzurro di Coppa Davis, Filippo Volandri, a SuperTennis. «Ci si è appellati alla responsabilità oggettiva per qualcosa che in futuro la Wada ha già annunciato che non processerà. Credo che la Wada dovesse dimostrare che esiste e l'ha fatto nel peggiore dei modi».

In campo

Intanto da Doha, dove oggi scatta il torneo Atp 500 con Matteo Berrettini contro Novak Djokovic, le buone notizie arrivano da Luca Nardi. Il marchigiano, 83 Atp, ha sconfitto nel turno decisivo delle qualificazioni il 37enne kazako Mikhail Kukushkin e al primo turno, Nardi affronterà il cinese Zhizhen Zhang. Non ce l’ha fatta invece Matte Arlandi, battuto in semifinale nel torneo Atp 250 di Delray Beach dallo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina per 6-4 6-4.

