E ora sulla Walk of Fame brilla la stella di Franco Nero  

Dalle collaborazioni con maestri come Quentin Tarantino, Sergio Corbucci e Luís Buñuel al lungo sodalizio artistico e personale con la premio Oscar Vanessa Redgrave, la carriera di Franco Nero ha attraversato generi, continenti e generazioni. L’ultimo riconoscimento per l’attore italiano è arrivato ieri, con la stella sulla Hollywood Walk of Fame. Un’onorificenza che suggella oltre 60 anni di cinema e più di 200 film girati tra Europa e Stati Uniti.

A 84 anni e visibilmente emozionato, Nero ha scoperto l'iconica piastrella con il suo nome in ottone su fondo terrazzo rosso e nero. «Mi sento benissimo, leggero, felice», ha detto a margine della cerimonia. «Quando sono arrivato a Hollywood, 60 anni fa, camminavo su questo marciapiede e sognavo: chissà se un giorno ci sarà anche il mio nome tra questi grandi del cinema. E quel giorno è arrivato».

A Los Angeles, arrivò per calarsi nei panni di Lancillotto, nel musical di Joshua Logan, “Camelot”, in cui Richard Harris interpretava Re Artù e Redgrave era Ginevra. Era il 1967 e Nero, poco più che venticinquenne, era reduce in patria dal suo primo grande successo: quel “Django” che lo trasformò in un'icona del western amata in tutto il mondo, omaggiata poi anche da Quentin Tarantino in “Django Unchained”, dove l'italiano appare in un cameo. Sono seguiti altri film memorabili come “Il giorno della civetta” di Damiano Damiani (1968), “Il fascino discreto della borghesia” di Luis Buñuel (1972), “Querelle de Brest” di Rainer Werner Fassbinder (1982), e la più recente produzione statunitense “Die Hard 2” nel 1990.

«Questo luogo celebra i sogni», ha continuato. «Sognare è gratis ed è la cosa più bella del mondo. Io lo faccio ancora e so che il futuro ha molti altri ruoli in serbo per me. Non è finita qui!». L'attore ha dedicato la stella alla madre. «È morta, ma da lassù mi guarda», ha considerato lanciando un bacio al cielo, mentre i suoi leggendari occhi azzurro ghiaccio si facevano lucidi.

La nuova mattonella si trova all'altezza del civico 1611 di Vine Street, a pochi passi dall'incrocio con l'Hollywood Boulevard.

