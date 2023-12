E ora su il sipario! Il Lirico inaugura il nuovo “ridotto” 

Grandissima attesa per l’inaugurazione, domani e dopodomani, del Teatro Carmen Melis, il “ridotto” del Teatro Lirico di Cagliari, con la quale si chiudono i festeggiamenti per il trentennale della struttura che accoglie la Fondazione: 1993-2023.

La giornata di domani è inizialmente dedicata al fondamentale mondo della scuola, al quale è destinata l’Anteprima Giovani delle 11; dalle 19 inizia la serata inaugurale istituzionale (ingresso con invito) con il taglio del nastro e i brevi saluti da parte delle autorità presenti, per poi, alle 20, far parlare la musica con il concerto di Orchestra e Coro del Teatro Lirico, diretti da Daniel Smith, giovane e talentuoso direttore australiano. Il maestro del coro è Giovanni Andreoli. Il giorno dopo, venerdì alle 18, con lo stesso programma musicale, si tiene la serata inaugurale per il pubblico che potrà finalmente ammirare questo piccolo gioiello incastonato fra il Teatro Lirico e l’Arena all’aperto di piazza Amedeo Nazzari.

Il programma, pensato per sottolineare ulteriormente un momento così solenne quale l’inaugurazione di un nuovo teatro, prevede l’esecuzione di: Die Weihe des Hauses, ouverture in Do maggiore op. 124 di Ludwig van Beethoven; Sinfonia n. 40 in sol minore K. 550 di Wolfgang Amadeus Mozart; dal Messiah HWV 56: And The Glory Of The Lord; Hallelujah e Zadok the Priest HWV 258 di Georg Friedrich Haendel.

