E ora spegnete la luce e ascoltate «Così il nostro coro canta al buio» 

Prende il via, con il “Primo Atto”, una nuova edizione, la decima, di “Spettacolo Aperto”, il festival firmato dall’associazione Studium Canticum. Quest’anno l’evento porta con sé il sottotitolo “Oltre il visibile”, che è anche una domanda: cosa succede quando smettiamo di guardare e iniziamo davvero ad ascoltare?

Martedì

Si comincia martedì con una giornata interamente dedicata alla musica per il cinema. Due assaggi: alle 18.30, in via Alghero a Cagliari, “Rapsodia urbana” porta la magia del grande schermo dentro il flusso della vita quotidiana, trasformando la strada in un palcoscenico sinfonico e corale a cielo aperto; alle 19.30, nel Parco dell’Ex Vetreria di Pirri, “Cinema Symphony”, alcuni tra i motivi più amati dei grandi classici del cinema d’animazione. Alle 21, alla Dante Social Arena in via Santa Maria Goretti 59, il “Cineconcerto” chiude la giornata con un viaggio fra i temi musicali che hanno fatto la storia del cinema, in una dimensione sonora monumentale e vibrante. I tre appuntamenti vedono protagonista la NOS – Nuova Orchestra della Sardegna, diretta da Marco Caredda, insieme ai cori Scuole in Coro, Ad libitum e Studium Canticum, diretti da Stefania Pineider.

Giovedì

Giovedì alle 20 l’Istituto Salesiano Don Bosco ospita “Coro al buio”: un concerto di Studium Canticum, con la collaborazione di RP Sardegna, che si svolge completamente senza luce. Cosa succede dentro di noi quando si spegne la vista e si accende l’udito? È la domanda al centro di un esperimento sensoriale e neurobiologico sul campo, dove il buio diventa amplificatore di emozioni e la voce recupera tutta la sua intimità e la sua potenza.

Venerdì

Venerdì alle 21, sempre alla Dante Social Arena, va in scena “Poker Open Singing”. E qui il confine tra chi suona e chi ascolta cade. Protagonisti della serata saranno i successi di quattro grandi assi della musica italiana (De Andrè, Battisti, Dalla, Gaetano) ma in alcuni punti della scaletta, agli otto artisti e artiste sul palco si aggiungerà ufficialmente il nono uomo: il pubblico! Grazie a un QR code con i testi e le parti da cantare evidenziate (a volte un ritornello, a volte una sola parola) e ad una prova dal vivo per imparare insieme come e quando entrare, con l’aiuto del Cagliari Open Choir, il Poker diventa “Open Singing”: un concerto per band e pubblico cantante.

Ingresso gratuito

Tutti e tre gli appuntamenti sono a ingresso con donazione libera e responsabile. Il programma completo e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito www.studiumcanticum.it e sui canali social dell’associazione Studium Canticum. “Oltre il visibile” è l’invito di questa edizione: fidarsi dell’orecchio, e scoprire quanto la musica sappia dire — di noi, degli altri, del mondo — quando le lasciamo il primo posto.

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