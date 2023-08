E ora spegnete i cellulari: perché ci sono solo i Placebo 

“Harder, faster, for ever after”. Più duro, più veloce, per sempre. Quasi un manifesto il brano Bionic del loro album d'esordio quasi trent'anni fa. I Placebo scaricano dal palco del Vanni Sanna tutta l'energia del loro rock alternativo e creativamente contaminato. Niente cellulari come chiesto a inizio concerto. E quasi tutti usano le mani in alto solo per tenere il ritmo. L’intesa tra il cantante e chitarrista Brian Molko e il bassista Stefan Olsdal aggiunge spettacolo ad uno show dal suono potente e sempre musicalmente centrato. I due sono accompagnati da 4 musicisti e da un efficace gioco di luci.

Sulle gradinate e soprattutto sull'erba dello stadio sassarese tantissimi over 40 elettrizzati e rapiti dalla band britannica. Approdati al Vanni Sanna grazie a Insula Events e l'agenzia D’Alessandro e Galli, i Placebo non deludono le elevate attese dei 4 mila spettatori.

La prima parte del concerto è dedicata soprattutto al nuovo album: “Never Let Me Go”. L'apertura è con “Forever Chemicals” e “Beautiful James”: Take me by the hand As we cross through battlefield. “Tienimi per mano mentre attraversiamo i campi di battaglia”. Nella seconda parte spazio agli altri lavori come “Battle for the Sun” e “Meds”. Nel bis l’esecuzione pirotecnica di “Shout”, cover dei Tears For Fears, e di “Running Up That Hill”, cover di Kate Bush inserita già nell'album “Sleeping with Ghost” del 2003 ben prima che la rilanciasse la serie “Stranger Things”.

