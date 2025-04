E ora Santa Maria Maggiore è già la “seconda San Pietro” 

Giovani, anziani, famiglie, turisti e romani. Un pellegrinaggio costante alla basilica di Santa Maria Maggiore per visitare la tomba di Papa Francesco. Un flusso che ha segnato in un solo giorno il picco di 70mila accessi e che anche ieri sembra non aver avuto battute d'arresto. L'incremento di visitatori, che si era già registrato dopo la morte di Francesco con vette fino a quattromila accessi prima della tumulazione (e che ha toccato il picco domenica, all’indomani dei funerali), ha fatto scattare un nuovo modello organizzativo per la sicurezza dell'area della basilica, che di fatto è già diventata, per i fedeli, un punto di riferimento che si aggiunge a quello, storico, di San Pietro.

Dagli Stati Uniti

Sotto il sole di mezzogiorno o con gli ombrelli aperti, quando poco dopo è arrivata la pioggia, tantissimi fedeli sono rimasti in coda aspettando il proprio turno. Tra loro alcuni ragazzi rimasti nella Capitale dopo il Giubileo degli adolescenti e chi è arrivato per quello delle persone con disabilità. Come Grace, una diciannovenne di Kansas City, atterrata in città con sua madre. La ragazza, con sindrome di Down, non nasconde di essere triste per la morte di Bergoglio: «È difficile lasciarlo andare via». E a Bergoglio la sua mamma, davanti alla tomba, ha chiesto l'intercessione: «Abbiamo pregato anche per il prossimo Pontefice. Noi siamo contenti di aver avuto Papa Francesco, ha fatto tanto per la Chiesa», ha raccontato la donna prima di raggiungere il gruppo composto da altre 25 persone provenienti dagli Usa.

Per gestire i flussi di ingresso in aumento, la Questura ha pianificato un transennamento lungo tutto il perimetro di piazza dell'Esquilino, utilizzata come bacino di compensazione per le persone in attesa. Lì sono stati predisposti sistemi di incanalamento che indirizzano ai varchi di filtraggio presidiati dalle forze dell'ordine e dotati di metal detector fissi. Per evitare lunghe attese sono stati, inoltre, installati metal detector a “passaggio multiplo” con l'obiettivo di velocizzare i controlli di chi non porta al seguito borse o bagagli.

La promessa del Comune

«Lavoreremo con grande impegno per assicurare che l'omaggio dei fedeli a Santa Maria Maggiore, che siamo certi proseguirà, possa avvenire nel modo migliore», ha assicurato anche il sindaco Roberto Gualtieri. E la nuova organizzazione della sicurezza non si limita esclusivamente all'area attorno alla basilica. Sono previsti, tra l’altro, controlli ad ampio raggio con l'impiego di equipaggi delle forze dell'ordine e unità specializzate contro le minacce terroristiche. Sorvegliate accuratamente anche alle fermate metro più vicine come Cavour, Repubblica e alla stazione Termini che dista pochi metri.

I preparativi

Intanto, in queste ore la macchina della sicurezza è già in moto per i prossimi appuntamenti in programma. In questura si sta lavorando alle misure in vista del conclave e delle varie “fumate” post-votazione in piazza San Pietro. Massima attenzione, in particolare, al momento della fumata bianca quando nel giro di pochissimo tempo centinaia di fedeli si riverseranno in piazza San Pietro per vedere il nuovo Papa.

