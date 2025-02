E ora Sala pensa al Pirellone 

Il sindaco di Milano Beppe Sale apre all’ipotesi di candidarsi per la presidenza della Lombardia, una Regione da anni saldamente in mano al centrodestra. A Radio24, che gli chiede se sarebbe disposto a candidarsi se glielo proponessero, risponde: «Io prenderei in considerazione anche tutto, potendo dare il mio contributo. Nella vita ho fatto le cose senza chiedere un favore a nessuno ma dicendo “io ci sono e vediamo cosa posso fare”». Ma a livello nazionale c’è chi lo ha indicato più volte come un federatore del centro con l’ex direttore dell’Agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini. Qui Sala chiama in causa il Pd: «Non ci può essere un federatore che mette tutti intorno al tavolo, deve essere il Pd ad avviare il discorso» per colmare la distanza «siderale» tra M5S e Renzi: «Io mi chiedo se per quello che sono potrei dare un contributo o meno». L’obiettivo è interpellare «quell’elettorato moderato che è in cerca di un’offerta».

