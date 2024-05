E ora occhio ai contratti in scadenza  

La gara con la Fiorentina ha chiuso ufficialmente la stagione del Cagliari. L'ultimo appuntamento per la comitiva rossoblù sarà il pranzo che vedrà tutti insieme staff tecnico, dirigenti e giocatori in un locale cittadino. Poi liberi tutti, in attesa di conoscere le date ufficiali per la nuova stagione. Il ritrovo sarà sicuramente al Crai Sport Center, tra il 10 e il 12 luglio, con visite mediche e primi allenamenti con quello che sarà il nuovo allenatore, primo obiettivo immediato per il presidente Giulini e il ds Bonato. Tutto da decidere, invece, per quella che sarà la sede della seconda e più importante fase del precampionato. Che, salvo sorprese al momento poco probabili, non sarà di nuovo Saint-Vincent, in Val d'Aosta.

Contratti

La gara di ieri con la Fiorentina potrebbe essere l'ultima con il Cagliari per diversi giocatori. Al di là delle operazioni di mercato, attenzione ai rossoblù in scadenza di contratto (Pavoletti, Nandez, Viola, Aresti, Mancosu e Mina) e quelli in prestito secco (Gaetano) o con diritto di riscatto (Petagna, Shomurodov e Oristanio, per il quale c'è anche il controriscatto a favore dell'Inter).

RIPRODUZIONE RISERVATA