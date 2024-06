E ora mettetevi in fila: la star Angelina Mango arriva oggi a Quartucciu 

L’attesa è alle stelle: Angelina Mango sta per sbarcare in Sardegna. L’appuntamento è per oggi, dalle 17, al centro commerciale “Le Vele” di Quartucciu, con un firmacopie, che si annuncia un succoso antipasto dell’attesissimo live del 17 luglio all’Alguer Summer Festival di Alghero, dove la cantautrice ventitreenne di Lagonegro si esibirà in apertura a Tedua (biglietti su alguersummerfestival.it). Intanto, è già in rotazione perpetua il suo album d’esordio, “Pokè Melodrama”, uscito venerdì scorso e anticipato da “Che t’o dico a fa’”, dal doppio disco di platino “La Noia”, brano vincitore di Sanremo, con cui si è classificata settima all’Eurovision Song Contest di Malmö, e dal nuovo singolo “Melodrama”.

La passione

Un sogno? Non esattamente, ce lo ha spiegato Angelina, presentando il suo primo lavoro in carriera: «Non sono molto sognatrice, sono una persona terrena, pratica e tutto quello che ho vissuto quest’anno non è mai stato un sogno per me. Non fraintendetemi, non è ingratitudine, è che ho le aspettative sempre così basse nella mia mente, che non mi permetto neanche di sognare. E tutto quello che accade mi stupisce».

I successi

Quello che accade, tanto per fare chiarezza, sono la vittoria di “Amici”, la già menzionata vittoria a Sanremo, un settimo posto all’ESC con “La Noia”, una hit internazionale ormai, pubblicata anche spagnolo con Álvaro De Luna ed entrata in Top 200 della Global chart di Spotify e in Top chart in oltre 20 Paesi, più un’attività live che ha già fatto segnare un sold out al Fabrique di Milano e che sta facendo grossi numeri in Italia e all’estero. Altro che noia! «In questo momento non saprei neanche cosa aspettarmi dal futuro», ha confessato la Mango. «L’unico obiettivo che ho è riuscire ogni volta a scrivere e ad esprimermi attraverso la musica. Sento il bisogno che la musica mi salvi, come ha sempre fatto».

Il segreto

Figlia d’arte, il papà Pino Mango, la mamma Laura Valente, Angelina ha racchiuso tutte le sue emozioni in questo delizioso poké, fatto di suoni che vanno dall’urban, all’elettronica, passando per melodie più pop, fino al rap e alla drum and bass. Una versatilità, che emerge anche dalle collaborazioni del disco, con Marco Mengoni, Bresh, Dani Faiv e Villabanks. «Scrivo sempre e in questi mesi ogni emozione forte che vivevo la trasformavo in canzone: così ha preso vita questo poké, pieno di cose tutte diverse, ma che, alla fine, è l’unico modo sincero per descrivere quello che sono in questo momento, quello che sento di essere diventata», ha continuato l’artista. «Sento di essere cambiata tanto e in meglio in questo anno: ho scoperto di avere molta forza interiore e di essere sincera, diretta. Però, spero che arrivi anche la mia fragilità. Voglio che esca fuori il fatto che sono una ragazza di 23 anni, che vivo le emozioni in questo modo e che vivo per la musica, senza maschere».

Verso l’Europa

Va alla grande Angelina, che nei prossimi mesi dovrà dedicarsi anima e corpo al suo tour estivo, che la porterà anche ad esibirsi sui palchi dei più blasonati festival europei, Isle of Wight e Brava Madrid, giusto per citarne un paio, e, poi, in autunno, nei club delle capitali europee, con date già da tutto esaurito. «Vuol dire che a Malmö ho fatto un buon lavoro e che la musica parla tutte le lingue. Non vedo l’ora di scoprire dove viaggerà ancora la mia musica», ha concluso Angelina. «Paura? Se ne avessi per tutto quello che mi sta succedendo, vivrei una vita terribile. L’unica paura che ho è salire sul palco un giorno o scrivere una canzone e non provare più emozione: se dovesse succedere smetterei subito».

