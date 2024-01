E ora Mahmood canta “Nei letti degli altri”  

È ufficiale: Mahmood è pronto a tornare con un nuovo album, si intitolerà “Nei letti degli altri” e uscirà il 16 febbraio. Lanciato da un’originale campagna di comunicazione, che ha visto il cantante di “Soldi” prima disseminare gli angoli di Milano, Napoli e Roma con una serie di materassi con versi poetici, la sua firma e una data, «22/01/24», rivelatasi poi quella della lunga diretta su Tik Tok della notte tra domenica e ieri, l’album arriva a oltre due anni da “Ghettolimpo” ed è stato anticipato, a novembre, dal singolo “Cocktail d’amore”.

Disponibile in pre-save e pre-order nei formati cd standard, vinile standard nero, cd autografato, vinile autografato nero e vinile autografato lilla (gli ultimi tre in esclusiva sullo shop Universal Music Italia), “Nei letti degli altri” porterà l’ascoltatore in una dimensione intima e introspettiva: un’immersione nella profondità e nel mistero dei sentimenti, in cui il letto diventa un luogo simbolo, scenografia di vita, in cui tutto accade, perché è nei confini del letto che si dorme, si sogna, si soffre, si ama e si osserva, confrontandosi con se stessi ed esplorando i rapporti umani.

Attesissimo, l’album conterrà anche “Tuta Gold”, il brano con cui, dal 6 febbraio prossimo, Mahmood, già due volte vincitore del Festival di Sanremo (nel 2019 con “Soldi” e nel 2022 insieme a Blanco con “Brividi”) cavalcherà per la terza volta il grande palcoscenico del Teatro Ariston. (c. m.)

