E ora l’Inghilterra ha un’autostrada verso la finale 

La frustrazione per la finale persa tre anni fa in casa ai rigori contro l’Italia può essere il motore per tornare in finale: l’Inghilterra inizia oggi dalla Slovacchia di Antonio Calzona un percorso non impossibile, se le individualità delle quali dispone sapranno esser all’altezza. Alle 18 a Gelsenkirchen la prima tappa. La seconda, sabato a Dusseldorf potrebbe essere la Svizzera e, in un’eventuale semifinale, una tra Austria, Turchia, Olanda o Romania. Suggestioni.

La sfida

Intanto c’è la partita di stasera, in cui Southgate chiarisce: «Tutto quello che è successo finora è piuttosto irrilevante. Abbiamo basi su cui possiamo costruire, e quella che ci si prospetta è una fase diversa. Dobbiamo trovare il nostro livello migliore, e credo sia possibile». Il ct è sotto accusa, in Inghilterra, per le difficoltà di gioco espresse dalla sua nazionale che ha faticato nel gioco, lasciando dubbi a quanti la pronosticavano tra le favorite. Ma lui, alla rivista della Football Association, ha espresso ottimismo: «Mi godo la sfida, che sarà qualcosa di eccitante: abbiamo avuto tanti problemi da risolvere, come squadra, nelle ultime settimane, ma l'Inghilterra resta un colosso e siamo sulla strada giusta». Ma c’è la Slovacchia: «È una squadra ben allenata, ha una chiara identità di gioco. Vogliono sempre impostare da dietro, Lobotka è chiaramente fondamentale in questo sistema. È lui a dettare il ritmo».

Il ct italiano

E Calzona sembra confermare la parole del suo collega: «Dal mio arrivo questa squadra ha sempre dettato i tempi del gioco, senza lasciare l’iniziativa agli avversari e se è è successo è stato per brevi periodi», ha rimarcato. «Non so quali siano i nostri limiti. certo, l’Inghilterra è una delle favorite e non sarà facile ma faremo il massimo per rendere ancora felici i nostri tifosi.

Probabili formazioni

Inghilterra (4-2-3-1) : Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Trippier; Mainoo, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. Ct Southgate

Slovacchia (4-3-3) : Dúbravka; Pekarík, Vavro, Škriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Boženík, Haraslín. Ct Calzona.

Arbitro : Meler (Tur)

