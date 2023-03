E ora l’acqua non finirà più in mare 

Parte la campagna dei lavori nel distretto irriguo “Uta Nord”. L’intervento, curato dal consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, era atteso da decenni. Un rinnovamento doveroso poiché l’attuale sistema di tubature risale agli anni ’80. Il distretto comprende un’area di circa 1.700 ettari, composta prevalentemente da terreni ad alta vocazione agropastorale, che si estende fino a Villaspeciosa e Decimoputzu.

I problemi

Gli operatori del settore fino ad oggi sono dovuti ricorrere all’estrazione dell’acqua dai pozzi, sostenendo costi di gestione divenuti spesso esorbitanti. In diversi casi le spese hanno determinato la cessazione di alcune attività, in particolare di quelle aziende che operano in campo aperto. L’entrata in esercizio del nuovo sistema, permetterà di usufruire delle acque raccolte durante gli scarichi della piena, della diga di Gennai is Abis, che fino ad oggi sono finite inutilmente in mare. Una risorsa andata sprecata per anni.

Gli interventi

I lavori proseguiranno nei prossimi mesi con il ripristino della stazione di pompaggio presente alla base dell’invaso, più volte vandalizzata e mai rimessa in servizio. Un’altra operazione, riguarderà la manutenzione delle porzioni di condotta che dovessero presentare segni di deterioramento. Tutto ciò è stato reso possibile grazie a un finanziamento regionale di circa due milioni di euro. Una grande opportunità per il settore agricolo, i costi d'irrigazione passeranno dalle attuali migliaia di euro annue, a qualche centinaia, ridando una boccata d’ossigeno a un settore in crisi da troppo tempo.