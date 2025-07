E ora la nobile decaduta Saint-Etienne  

Sabato sera il Cagliari scenderà in campo per la prima volta alla Domus in questa stagione. Quarto esame del corso di laurea per Fabio Pisacane, il terzo test internazionale per una squadra che non ha certo badato alla forma, in queste prime tre settimane di lavoro, ma soprattutto alla sostanza. Arriva a Cagliari il Saint Etienne, una delle nobili decadute del calcio francese, appena retrocessa in Ligue 2 dopo aver perso in casa un match delicatissimo con il Tolosa all’ultima giornata. Se quello di sabato sarà un dolce ricordo della prima notte di Coppa dei Campioni del Cagliari al Sant’Elia, sullo sfondo la leggendaria figura di Gigi Riva, il Saint Etienne – che rappresenta l’omonima città della Loira – ha vissuto momenti straordinari ma anche clamorosi tonfi, anche finanziari. Fondato nel 1919, un anno prima della società rossoblù, il club guidato oggi sul campo dal tecnico norvegese Erik Horneland è stato venduto nel 2022 al fondo canadese Kilmer Sports Ventures. Nel suo palmarès la società della Loira vanta dieci campionati vinti (l’ultimo nel 1981, guidato da Michel Platini), sei coppe nazionali e cinque Supercoppe. KSV è la divisione di Kilmer Group che si occupa di valutare le opportunità di investimento nel mondo dello sport e dell’intrattenimento. Il gruppo canadese si occupa principalmente di immobili, ma spazia anche nei settori cibo e produzione alimentare, packaging, prodotti per la casa, servizi aziendali e finanziari, sport e media. Obiettivo? Riportare la squadra ai vertici della Ligue 1. (e.p.)

