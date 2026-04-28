E ora il ragazzo chi lo toglie più? 

Chissà se ha preso sonno all’alba, il giovane Paul. Un reel dopo l’altro, con il trofeo di Mvp fra le mani, sembrava volare tre metri sopra il cielo. La vittoria, i gol con i “grandi”, perfino quell’accenno di balletto davanti alla curva, ha provato tutto nella serata che non dimenticherà mai: lunedì 27 aprile per lui sarà sempre Capodanno.

Eppure non è lontano il giorno in cui ha spiccato il volo per la Sardegna. Dicembre 2024, Paul gioca nell’As Bambey, club di Ligue 2 a 92 chilometri da casa sua, Rufisque, Senegal occidentale. Lo nota un osservatore del Cagliari, che lo invita ad Assemini per una serie di allenamenti. Le impressioni sono contrastanti: buone qualità, troppo acerbo. Lo sponsorizza Muzzi, coordinatore dell’Under 18. Su Mendy ci sono anche altre squadre, sulla scelta di tenerlo a Cagliari sono decisivi i pareri del direttore sportivo del settore giovanile, Carta, e quello vincolante del presidente Giulini. Viene acquistato per 10 mila euro dal Bambey (con una percentuale del 5 per cento sulla futura rivendita) e aggregato all’Under 18 di Mancosu. Segna 3 reti in otto gare, fa capolino anche nella Primavera di Pisacane, che lo butta dentro il 23 febbraio 2025.

La consacrazione

In questa stagione ha fatto parte della rosa dell’Under 20 di Pisano, oggi guidata da Gallego. Ė andato in gol già nella prima gara stagionale, la finale della Supercoppa Primavera giocata a Milano contro l’Inter (26 agosto 2025): 2-2 il risultato, in gol Trepy e appunto Mendy, gara poi persa ai rigori. Nel Primavera 1 ha già segnato 14 reti (con 3 assist) in 28 gare ed è il capocannoniere della squadra.

Ascesa obbligata, visti i numeri, verso la prima squadra, con Pisacane che non segue mai gerarchie prestabilite ed è sempre pronto a far esplodere i suoi gioielli. Perché li conosce bene e sa cosa farne. In allenamento si fa notare, il tecnico e il diesse Angelozzi evidenziano i suoi progressi. Taciturno, educato, ma in campo lo vedi. Tutta questa fiducia è stata ben risposta, se alla prima occasione in cui gioca dall’inizio segna due volte nei primi otto minuti. Lo stavano seguendo in diretta papà Patrice, mamma Fatou e le due sorelline.

Il primo gol, segnato dopo 16 secondi, lo colloca nella storia del club: è il calciatore del Cagliari ad aver realizzato la rete più veloce in Serie A. Quello all’ottavo minuto diventa la rete del delirio, della curva che impazzisce per il ragazzino francese. Un mese fa ha rinnovato con il Cagliari, firmando un contratto sino al giugno 2031. E ora chi gliela toglie la maglia?

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