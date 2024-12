E ora il Monastir balla da solo 

Monastir 3

Ferrini 0

Monastir (4-2-4) : Daga; Porru, Madero, Zurbriggen, Pinna; Corda, Feola (26’ st Manca); Sarritzu (39’ st Riep), Nurchi (44’ st Arangino), Sanna (34’ st Arzu), Frau. In panchina Stevanato, Massoni, Murru. Allenatore Angheleddu.

Ferrini (4-4-2) : De Luca; Zedda, Corona (5’ st Manca), Mancusi, Boi; Montisci (21’ st Mele), Carboni, Alexander (41’ st Piroddi), Serra (21’ st Podda); Camba, Dore (33’ st Serrau). In panchina Monni, Piroddi, Pusceddu, Carta, Lecca. Allenatore Antinori.

Arbitro : Raimondo di Taranto.

Reti : 43’ pt Sanna (r), 32’ st Sarritzu, 42’ st Nurchi.

Note : ammoniti Porru, Serra, Feola, Montisci, Camba, Madero. Recupero 1’ pt - 4’ st.

MONASTIR. Al Comunale il Monastir si impone 3-0 sulla Ferrini e conquista il primato solitario in classifica grazie al contemporaneo pareggio del Budoni a Nuoro. I padroni di casa si schierano a trazione offensiva, mentre l’assetto degli ospiti è più prudente.

La cronaca

Al 9’ la prima occasione è dei biancoblù: Pinna riceve palla al centro e calcia di destro ma De Luca è bravo a respingere in angolo. Al 18’ risponde la Ferrini con Dore, che si libera dell’avversario e calcia mandando però a lato da fuori area. Al 21’ il tiro di Sarritzu dalla sinistra è velenoso e viene deviato in angolo dalla difesa. La squadra di Angheleddu continua a costruire occasioni da gol: al 30’ De Luca è ancora decisivo deviando in angolo una conclusione di Sanna dal limite. Al 36’ si rivede in avanti la Ferrini con Montisci che dalla destra crossa per Dore il quale calcia al volo ma non inquadra lo specchio. Al 41’ Nurchi supera l’avversario con un sombrero e crossa al centro dove Sanna non aggancia, poi la conclusione di Frau viene deviata. Al 43’ arriva il vantaggio del Monastir: Corda viene atterrato in area e l’arbitro assegna un rigore trasformato da Sanna, che spiazza De Luca.

La ripresa

In avvio di ripresa i padroni di casa continuano a tenere il pallino del gioco ma la gara resta aperta. Al 2’ Nurchi crossa al centro per Sarritzu che colpisce di testa dal limite dell’area piccola, il portiere respinge. Dopo 2’ Sarritzu crossa per Frau che spedisce di testa a lato. Risponde la Ferrini che cerca il pari: al 7’ Boi non inquadra la porta con un colpo di testa. Dopo un minuto Carboni calcia dalla distanza ma il tiro finisce alto. All’11’ si riaffaccia in avanti il Monastir: cross di Sarritzu per Pinna che colpisce di testa, la palla viene respinta in angolo. Al 20’ Sarritzu si invola sulla sinistra e dal limite impegna De Luca che respinge di piede. Al 24’ gli ospiti hanno la grande chance per pareggiare: Podda riceve palla da buona posizione al limite ma spedisce fuori.

Al 32’ i biancoblù trovano il raddoppio: Sarritzu calcia di sinistro da fuori area e batte il portiere. Dopo 10’ arriva il tris firmato da Nurchi, che si avventa in scivolata su una palla vagante in area e deposita in rete. Al 43’ ci prova Camba per la Ferrini ma Daga para il suo destro. Negli ultimi minuti i padroni di casa gestiscono il risultato senza patemi.

