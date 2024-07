E ora il candidato repubblicano diventa il più anziano di sempre 

Washington. L’addio di Joe Biden era atteso. Eppure Donald Trump è rimasto spiazzato dall’annuncio comparso a sorpresa su X - la piattaforma di Elon Musk - con il quale è improvvisamente diventato il candidato alla Casa Bianca più anziano della storia. Dopo mesi trascorsi con i riflettori puntati su Biden perché troppo vecchio per un secondo mandato, tocca ora a The Donald convincere gli elettori di essere in grado di governare il Paese nonostante i suoi 78 anni. Un compito non facile e sul quale aleggia lo spettro della profezia di Nikki Haley che in gennaio, quando era ancora in corsa alle primarie repubblicane, disse: «Il primo partito che manderà in pensione il suo candidato ottantenne vincerà le elezioni».

