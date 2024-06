E ora Giancarlo De Cataldo lancia il “contino” Spinori  nell’insidioso (e velenoso) mondo del lusso e della moda 

Disgrazia, fatalità o omicidio la morte dell’imprenditore Tito Cannelli avvenuta nel laboratorio dei costumi del Teatro Costanzi a Roma, mentre faceva gli onori di casa a un fastoso ricevimento?

L’uomo, titolare di una maison del lusso, sarebbe deceduto improvvisamente a causa della puntura di un grosso calabrone asiatico che gli ha procurato uno shock anafilattico; ma non si esclude l’opera di qualche malvivente occulto più velenoso di una vespa mandarina.

Ma, chi ha portato in quel contesto il killer alato, una specie aliena che viene da un altro mondo ed è particolarmente aggressiva? Il pubblico ministero Manrico Spinori, per ragioni di servizio presente all’evento, ha assistito incredulo ai fatti.

Ne “Il bacio del calabrone” (Einaudi, 248 pagg. 18 €) quinto romanzo della serie del contino Spinori - così chiamato per via delle sue nobili origini -, l’ex giudice della corte d’assise Giancarlo De Cataldo, scrittore, drammaturgo e sceneggiatore più che mai in ottima forma, sprofonda il suo personaggio, noto melomane (e anche in questo caso l’opera lirica lo aiuterà a svelare l’enigma grazie all’ascolto di brani trascinanti), in un caso complesso.

L’inchiesta richiede indagini accurate e discrete per via delle persone altolocate presenti alla festa: ministri, sottosegretari, volti noti della televisione, giornalisti, critici, magistrati e ambasciatori. Tutti in pompa magna a sostenere le trattative in corso per la vendita agli arabi della maison, come riferisce a Spinori la fascinosa ucraina Iride Zed, factotum dell’impresa e fidanzata della vittima.

Catapultato tra intrighi avvocateschi (e una trasferta a Milano), logiche affaristiche con montagne di soldi, colpi bassi e rancori che svelano un mondo infido e perverso, Spinori s’inoltra in una sorta di girone dantesco tra fiamme guizzanti e altre vittime che impegnano al massimo lui e la sua squadra investigativa composta di sole donne.

De Cataldo, qual è la maggiore virtù di Manrico Spinori?

«La sua grande abilità nel saper intrattenere le persone e farsi amare da molte donne belle come Vera Grant, incontrata la sera della morte di Cannelli. Lui non è un compagnone, ma uno un po’ distaccato e appartato, capace però di creare e guidare un’affiatata un’unità di lavoro. E questo gli riesce perché lavora con delle donne formidabili. Se qualcuno non le ferma – carognescamente -, e la dinamica virtuosa della società continua, le donne avranno il controllo assoluto in molti settori, e riusciranno a fare meglio di noi uomini. C’è però da sventare il tentativo di farle uscire dal mondo del lavoro, mandarle a casa e farne solo delle regine del focolare e madri di tanti figli.»

Come s’è documentato per raccontare il nido di vespe che si dice sia il mondo della moda?

«Mi sono affidato a dei confidenti perché come Manrico, di moda capisco poco. Vengo da una generazione che ha guardato con ostilità al mondo dell’abbigliamento, dello spettacolo, della bellezza in generale: interessi che abbiamo recuperato un po’ alla volta smaltita la sbornia della politicizzazione degli anni Settanta, per poi renderci conto che tutti ci adeguiamo a uno stile come all’essere umano. In questo romanzo racconto il mondo dell’alta moda, riservato a pochi, che ha una sua storia artistica, e tutti quelli con cui ho parlato me l’hanno dipinto in un modo meno aggressivo o bricconesco di come siamo abituati a vederlo. E alludo a film come “Il diavolo veste Prada” e “Sotto il vestito niente.”»

Chi sono i «pasdaran» della situazione con i quali Spinori deve confrontarsi?

«Un certo gruppo industriale che ha fiutato lo spirito del tempo ed è ostile al progressismo e all’eccentricità che ha caratterizzato il mondo della moda negli ultimi tempi. Il discorso ora è orientato a limitare l’estrosità degli anni passati per arrivare a uno stile un po’ più austero e tradizionale, in cui la donna – meno trasgressiva - torna ad essere tale nel modo di vestirsi e di abbigliarsi. Questo gruppo industriale è ostile anche al mondo gender: sente arrivare il vento della conservazione e licenzia lo stilista molto trasgressivo Lorenzo Righi, subito sospettato dell’omicidio di Cannelli. Il romanzo ha percepito un cambiamento, lo riporta e lo anticipa, perché il giallo è un modo di raccontare il contemporaneo. A volte noi scrittori profetizziamo cose che accadranno perché catturiamo le dinamiche che sono nell’aria e cogliamo lo spirito dei tempi. Spinori deve combattere con dei reazionari: o questo è quello che pensa per buona parte della storia.»

Le «pietre d’inciampo» danneggiate cui accenna nel romanzo, sono un richiamo alla guerra in Israele e all’antisemitismo crescente?

«Certo: l’antisemitismo c’è. Ho collaborato con la comunità ebraica di Roma per un documentario sull’attentato alla Sinagoga del 1982 e mi sono reso conto che questo malessere esiste: è un antisemitismo mai sopito e ogni tanto riemerge. E ciò è terribile perché la Shoah è stata la più grande tragedia del Novecento. Ma gli oltre trentamila morti di Gaza non si giustificano, ed è un problema che lacera le nostre coscienze. Ma criticare la guerra in questo momento non significa essere automaticamente antisemiti. Bisogna rompere questo legame culturale.»

Come?

«È legittimo criticare Netanyahu ma nello stesso tempo difendere il diritto dello Stato di Israele ad esistere, anche perché è l’unica democrazia presente in quelle terre. Si può solidarizzare con le vittime palestinesi ma non con Hamas e i suoi accoliti che sono dei terroristi. Ai ragazzi che scendono in piazza con la bandiera palestinese direi: voi non vorreste vivere in un mondo governato da Hamas, come noi non volevamo vivere in un mondo governato dagli Ayatollah iraniani, eppure nel 1979 tanta gente andava in piazza con il ritratto di Khomeini. Attenzione a non ripetere quegli errori. Parimenti credo esista anche una strada che permetta all’Ucraina di difendere il diritto di non essere attaccata e invasa da una forza straniera, e arrivare alla pace. Ma nella nostra ricerca della pace, siamo un po’ fiacchi.»

