E ora Floris e Nu ci portano a Olmedo 

Lei è Lorraine, per gli amici Lori, americana di New York. Tanti anni fa, a bordo di una nave da crociera, in cui ballava per lavoro, incontrò un uomo sardo, metre di uno dei ristoranti, originario di Mogoro, che molto presto divenne suo marito. Assieme a lui decise di far ritorno nell’Isola, a Olmedo. Il destino glielo strappò quando era ancora giovane e così, la nostra americana, si rimboccò le mani, decidendo di aprire una scuola di ballo che, ancora oggi, è una delle più rinomate della provincia. Lori porterà Floris e Nu all’interno delle sue classi di danza.