«E ora fermiamo lo spopolamento» 

Ieri hanno vinto la competizione elettorale e da oggi sono al lavoro per raggiungere un grande obiettivo: bloccare lo spopolamento. Giampaolo Loi (Sorradile), Angelo Masia (Magomadas) e Andrea Carracoi (Sini) sono pronti a vestire la fascia tricolore consapevoli che le sfide che si trovano davanti sono impegnative.

Sorradile

È Giampaolo Loi, pensionato di 67 anni, il nuovo sindaco di Sorradile. Guidava la lista “Sorradile una comunità che vive” che si è imposta con 141 preferenze sul gruppo “Uniti per Sorradile” con capolista Massimo Zaru: per lui 89 voti. Della maggioranza risultano eletti anche Ferdinanda Putzolu, Paolo Mannu, Piera Fadda, Antonella Tatti, Leonardo Fadda, Stefano Carta e Maristella Firinu. Della minoranza con Zaru anche Federica Campus, Giorgia Fadda, Fabrizio Obinu. Il sindaco, in un clima sereno che vede insieme i due schieramenti, commenta: «Sono molto contento, siamo pronti a lavorare. Daremo un’attenzione particolare allo spopolamento perché Sorradile è un paese che purtroppo sta perdendo abitanti e noi dobbiamo creare qualcosa che stimoli l’arrivo soprattutto di giovani coppie. Crediamo molto sullo sport e su quelle che possono essere le opportunità del lago. Cercheremo di dare impulso un po’ a tutto, commercio compreso. Sorradile lo considero un diamante al centro della Sardegna».

Magomadas

L’unico Comune commissariato dell’Oristanese ha nuovamente amministratori scelti dai cittadini. Il 58enne Angelo Masia, che guidava la lista “Riprendiamo Magomadas”, ha avuto la meglio sul sindaco uscente Emanuele Cauli, 51 anni, a capo della lista “Il paese che sogno Magomadas progetto futuro”. La lista del vincitore ha avuto 233 voti, quella dello sconfitto 156. «Inizieremo subito a lavorare perché c’è tanto da fare - afferma Masia - Siamo tutti magomadesi e daremo il massimo di noi stessi per migliorare il paese e cercare di bloccare lo spopolamento». Tra i nuovi consiglieri comunali, della maggioranza il più votato è stato Gianpiero Moretti con 54 preferenze, seguito a ruota da Mario Tilocca con 45. Buon risultato anche per Ilaria Unali e Marco Alferis (noto Elia) rispettivamente con 29 e 22 preferenze. Gli altri candidati in ordine di voti: Margherita Sotgiu 19, Lucia Uras 16, Agostino Unali 15, Valentina Pitzolu 10, Salvatore Oggianu 5, Maria Antonietta Campus 3.

Sini

Tra i due schieramenti nel piccolo paese della Marmilla ha prevalso la lista “Vivi Sini” capeggiata dal 30enne Andrea Carracoi, il più giovane sindaco della provincia, che ha battuto il gruppo “Insieme per Sini” guidato da Elio Simbula, 70 anni. Consigliere comunale uscente, si è aggiudicato la competizione elettorale con 172 voti pari al 59,93% dei voti, mentre Elio Simbula ne ha totalizzato 115 attestandosi al 40,07%. Carracoi è già al lavoro. «Decoro del paese, potenziamento dei servizi, attenzione a giovani ed anziani - afferma - sono tra le prime cose da fare». Per quanto riguarda i più votati, nella lista vincente Gianpiero Perseu ha totalizzato 44 preferenze, seguito a ruota da Ottavio Serra con 25. Gli altri candidati in ordine di voti Enrico Menicalli 18, Sandra Cau 14, a quota 12 Marco Cau e Valeria Floris, Lorenzo Lampus 10, Marco Spada 5 e Sabrina Cau 3. Nella lista sconfitta invece il più votato è stato Roberto Figus con 26 preferenze, 14 per Gesuino Atzori, 12 per Claudio Figus, 9 a Patrizia Atzori, 11 per Rossella Lampus e Simona Simbula, 7 Alina Smantanica, 4 Germano Baduena.

