E ora EroCaddeo passa il testimone “X Factor” cerca il suo nuovo talento 

«Il mio consiglio per i ragazzi? Godersi quest’esperienza con impegno e amore per la musica ma senza prendersi troppo sul serio. Divertitevi e create ricordi indimenticabili». EroCaddeo, il cantautore di Sinnai arrivato secondo nell’ultima edizione di “X Factor”, reduce da instore, disco nuovo, concerti per tutta l’estate in giro per l’Italia, lo sa che cosa significa giocarsi questa carta.

«La fatica del successo»

E non si perderà di certo domani, su Sky e in streaming su NOW, la prima puntata della lunga fase di selezione dei 12 protagonisti della nuova stagione del talent. Per la terza volta alla guida ci sarà Giorgia, elegante, mai sopra le righe, punto di riferimento per i cantanti pronti a salire sul palco dell’Allianz Cloud di Milano: «È un errore pensare di diventare famosi per il gusto di farlo», dice nella conferenza stampa di presentazione. «Questo è un lavoro in cui sembra tutto bello ma c'è anche una parte faticosa. E se non c'è la scintilla non reggi».

I giudici

Inedita la formazione del tavolo: tornano Paola Iezzi, vincitrice in carica dopo il trionfo con la sua Rob pochi mesi fa, Francesco Gabbani e Jake La Furia. Lascia invece Achille Lauro e al suo posto arriva Irama, al debutto in giuria con un discreto curriculum alle spalle: 57 dischi di platino, 5 dischi d’oro, oltre 2,5 miliardi di stream, cinque partecipazioni al Festival di Sanremo dove si è sempre classificato nella Top 10. «Mi sento fortunato ad essere stato accolto in questa grande famiglia», commenta l'artista carrarese che lo scorso giugno a San Siro ha chiamato a raccolta 50 mila fan. «Sono entusiasta di iniziare questa avventura e spero di trovare un “X Factor”».

Le prime fasi

Si parte come sempre con le fasi di selezione: tre serate di “Auditions” in cui i concorrenti dovranno conquistare almeno tre sì per accedere alla fase successiva. Due episodi di “Bootcamp”, in cui i cantanti selezionati al primo step dovranno sperare nell’unanimità da parte dei giudici, oppure di aggiudicarsi la carta magica dell’X Pass. Infine lo scoglio decisivo, le “Last Call”: tre sedie vuote, riempite man mano dagli aspiranti cantanti, tutti in bilico fino all’ultimo momento.

Ne resteranno 12

Alla fine emergeranno i 12 artisti che si sfideranno in diretta, settimana dopo settimana, a partire da giovedì 22 ottobre, sul palco del Teatro Repower di Milano: in palio un pezzo inedito lanciato con la collaborazione di Warner Music Italy, di nuovo partner del programma, e la grande finale di giovedì 3 dicembre, che dopo due annate in piazza del Plebiscito a Napoli quest’anno torna a Milano, all’Unipol Forum di Assago.

Il sogno

Per chi sogna il successo non cala il fascino del programma Sky Original prodotto da Fremantle, giunto alla sua ventesima edizione dopo aver sfornato talenti come Marco Mengoni, Francesca Michielin, Noemi, Michele Bravi, Lorenzo Fragola, Giusy Ferreri fino ai Måneskin, arrivati secondi nel 2017 e poi esplosi a livello internazionale. Quest’anno si sono iscritte persone di ogni età, tra i 16 e i 70 anni, con candidature arrivate da Spagna, Germania, Regno Unito, Stati Uniti. Rock, pop, urban, musica sperimentale: tutti i generi sono rappresentati e per tutti la vera sfida sarà capire che cosa fare di quei riflettori quando, una volta spenti, resterà soltanto la musica. E i sardi? EroCaddeo lo sa bene: le selezioni sono lunghe e spietate. Come, d’altronde, lo è la gavetta. Non mancheranno certo i nostri artisti: da domani seguiremo tutte le prime fasi, dai casting alle eliminazioni. Seguendo il consiglio di Damiano. Che, da Sinnai al palco, il suo sogno lo ha raggiunto.

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