«È ora di sbloccare i cantieri» 

Una boccata d’ossigeno ma soprattutto un’accelerata concreta per lo sviluppo del territorio comunale. L’Amministrazione di Fordongianus ha deciso di sbloccare una serie di interventi strategici per un valore complessivo che supera 863mila euro. Al centro della programmazione ci sono la riqualificazione urbana, il potenziamento dell'impiantistica sportiva, i servizi per la terza età e il miglioramento degli edifici scolastici.

Il sindaco

«Abbiamo dato indirizzi agli uffici per avviare opere per noi molto importanti, per le quali ci siamo spesi anche in campagna elettorale. Ora speriamo si possa procedere speditamente, in alcuni casi la burocrazia ha creato rallentamenti», spiega il sindaco, Serafino Pischedda.

Viabilità

La fetta più consistente delle risorse riguarda la sicurezza delle strade. Da un lato c’è l’intervento di manutenzione straordinaria della viabilità per un importo di 300mila euro destinato alle vie Tirso, Rossini, Marconi, Risorgimento e limitrofe. Al momento il Comune è in graduatoria, ma non beneficiario: l’esecutivo ha però deciso di anticipare la progettazione per farsi trovare pronto. Ci sono poi i 42mila euro per la sistemazione straordinaria di altri tratti stradali. Lavori che seguono i ripristini degli interventi di posizionamento della fibra ottica, concentrandosi sul recupero dell’asfalto in via De Gasperi, in alcuni tratti di via Umberto I, via Pippia, vico Ipsitani I e Verdi e via Eleonora. «Grazie alla collaborazione con l’Anas – spiega Pischedda - il tratto dal ponte sino all’uscita del paese è già stato sistemato. Gli altri interventi dovrebbero avere tempi rapidi».

Sport

Tra gli interventi più attesi quelli destinati al Centro fitness, incompiuto da anni. «Stiamo per dare l’incarico per la verifica statica. Sfido chiunque a progettare nuovi interventi senza verificare dopo tanti anni la situazione, tanto più che c’erano stati dei contenziosi», evidenzia Pischedda. Per quanto riguarda l’impiantistica sportiva, sono stati stanziati 120mila euro dal bilancio. L’intervento interesserà il campo di calcio a 5 all'interno del complesso delle scuole Elementari: prevista la posa di un nuovo impianto di irrigazione, la sostituzione del manto di gioco e lavori di messa in sicurezza.

Scuole, servizi sociali

Attenzione anche ai più piccoli con gli interventi mirati alla climatizzazione delle aule scolastiche. Infine, sul fronte dei servizi sociali e assistenza, il Comune punta ad avviare quanto prima la progettazione della struttura integrata per anziani, un’opera da 300mila euro. «È una struttura da realizzare ex novo in località Sa Costa e sa murta, all’angolo tra le vie Fadda e Umberto dove alcuni anni fa avviamo acquistato il terreno», conclude il sindaco.

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