«E ora chiamatemi Bandito, vi ruberò il cuore» 

Una promessa della musica e per la musica. Antonio Meleddu, in arte Bandito, è il futuro della musica sarda. Cantautore indipendente nato nel 2002, racchiude l'essenza di una generazione che progredisce e si differenzia da tutte quelle passate. D’altronde, questo, è segno di una società in continua evoluzione e, ora più che mai, il processo è stato accelerato anche attraverso i social. Social che sono stati cruciali per la svolta del giovane sassarese, che ha imparato a suonare la chitarra alle scuole medie e a 13 anni ha scritto la sua prima canzone. Meleddu, ormai noto come Bandito, racchiude nella sua produzione la sua anima e quella di molti sardi. Lo fa tenendo le radici ben ancorate al suolo e la testa rivolta verso il cielo, a volte limpido e a volte tempestoso, della Sardegna. Quello sguardo che i sardi volgono sempre in quella linea sottile tra mare e cielo, lo stesso che li porta oltre i confini e fa prima sognare e poi spiccare il volo.

La carriera

Bandito, tra impegno e destino, si ritrova a seguire la scia della musica. Nel giugno 2019 vince il primo premio della critica al contest di Soleandro. In seguito, vince il premio Nuovo Imaie al Piccolo Festival del Cantautore, organizzato da Le Ragazze Terribili e associazione Arché. Si classifica terzo all'edizione 2021 del Festival di Castrocaro, aggiudicandosi il premio Siae per la miglior performance con “Romantico Cronico”. Nell’estate 2022, con un set voce e chitarra, ha aperto i concerti dei Tazenda, il concerto degli Psicologi ad Alghero per il Festival Abbabula, il concerto di Naska sul palco di Musicarte. Ancora, nel 2023, con il brano “Nonostante Tutto” e rappresentando la Sardegna si è classificato primo all’Italian Performer Cup nella categoria “canto maschile over 18” aggiudicandosi anche il Pass Europeo. A giugno dello scorso anno è su Rai 2. Non solo, le sue pagine di Instagram e TikTok vanno a suon di clic e visualizzazioni, e propongono riadattamenti di brani famosi in lingua sarda, italiana, inglese. A ottobre scrive “Miracolo”, a novembre pubblica “Libera Sa Terra”, una dedica alla Sardegna e al suo popolo; un canto di protesta contro lo sfruttamento della terra.

Il nome

«Sogno una musica che coinvolga tutti, quasi contagiosa», racconta l'artista. «Lo voglio fare portando la bellezza della nostra lingua e della nostra cultura, unendo anche sardo e italiano in una maniera che definirei appetibile. Al momento vivo a Milano, dove studio al Conservatorio, i musicisti con cui suono imparano il sardo. È molto importante per me». La motivazione di certo non manca, a spingerlo ad andare avanti una miscela di emozioni e esperienze. «Al liceo ero fan dei Twenty One Pilots, i loro seguaci si chiamavano “Banditos”. Era il mio nome sui social quando ho cominciato a cantare per strada». E così è stato.

Il progetto

Tra i sogni anche quello di spostare l'attenzione sui suoi brani, anche sui social dove conta oltre 36 mila follower, e non più solo sui riadattamenti in sardo che non si basano su traduzioni, ma su «ragionamenti. Penso a quelle canzoni, a come sarebbero se fossero nate in Sardegna, come avremmo espresso quell'emozione, quell'anima, con tutte le nostre influenze e cultura».

RIPRODUZIONE RISERVATA