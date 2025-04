E ora chi si occuperà della corsa di Jasmine Paolini? 

«Un viaggio straordinario». Forse il rapporto, la simbiosi fra Jasmine Paolini, 29 anni, e Renzo Furlan, 54 anni, aveva esaurito la sua energia. E nelle parole (di ieri) di Furlan, c’è la sintesi di quello che è stato un sodalizio straordinario, da giocatrice in profonda crisi di risultati nel 2014 a un 2024 che definire irripetibile sarebbe ingeneroso: le finali di Roland Garros e Wimbledon, la medaglia d’oro (in doppio) a Parigi, vittorie in serie condite da colpi spettacolari e da un sorriso iconico. Se Furlan ha parlato di “viaggio straordinario”, la giocatrice toscana, oggi numero 6 Wta, ha disegnato così il percorso insieme: «Renzo è stato una parte fondamentale della mia crescita, sia come giocatrice che come persona - ha scritto Jasmine sui suoi social – tutto quello che ho imparato da lui mi accompagnerà sempre e continuerà a guidarmi nel futuro, resterà comunque una persona importante in questo nuovo capitolo». C’è già e ci sarà in futuro, quasi certamente, Sara Errani, 37 anni, ex numero 1 del mondo (nel 2012), pronta a raccogliere il testimone da Furlan. Compagna di doppio, ora anche con un ruolo di primo piano nel team. (e.p.)