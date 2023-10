E ora c’è Cattelan 

Dopo il debutto di settimana scorsa, Alessandro Cattelan torna con “Stasera c’è Cattelan”, in seconda serata su Rai 2. I primi ospiti di oggi saranno, Gianluca Fru dei The Jackal, Matteo Garrone, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico, che ha ottenuto il Leone d'Oro all'80 esima Mostra del Cinema di Venezia per "Io Capitano", film che rappresenterà l'Italia agli Oscar, Claudia Gerini attrice internazionale, ballerina e cantante con una carriera più che ventennale alle spalle. Attualmente in “Vita da Carlo” su Paramount Plus, in libreria con il suo libro “Se chiudi gli occhi” e presto al cinema con due nuovi progetti: ecco lo Luca Ravenna, stand-up comedian dei record.

