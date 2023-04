E ora Calenda sfida Renzi: «Votate Azione» 

Il rientro in campo di Matteo Renzi, che porta il senatore Enrico Borghi in Italia Viva e rilancia il Polo progressista, riaccende la disputa tra gli ex colleghi di federazione. Nonostante gli appelli alla convergenza sui temi, la competizione al centro tra Azione e Italia Viva è cominciata.

Carlo Calenda invita i cittadini a votare per lui, dicendo che Azione è pronta ad «accogliere gli elettori del Partito democratico e di Forza Italia». Una sfida aperta che certifica l'irreversibilità della rottura e chiude i battenti in faccia a chi aveva rilanciato la politica delle “porte aperte”. Renzi replica con una frecciata: «A chi critica i miei troppi impegni chiedo di verificare le presenze in Parlamento in questa legislatura». Calenda, che pure aveva fatto mea culpa sui toni dello scontro, non mostra però tentennamenti: «Ora esistono tre partiti nello stesso campo: +Europa, Italia Viva e Azione». E accelera su una politica autonoma della sua formazione: «Se il tuo partner non è conseguente, tu vai avanti facendo il tuo lavoro».

