E ora anche Trump ammette: «A Gaza si muore di fame» 

Abu Dhabi. A nulla valgono gli appelli internazionali a fermare le bombe e riprendere gli aiuti umanitari. Israele continua a martellare Gaza con i raid che solo nelle ultime 24 hanno provocato 90 morti nella Striscia, come parte di un’escalation dell’offensiva ebraica che ha accumulato centinaia di uccisi negli ultimi giorni, fino a superare il tragico bilancio di oltre 53mila vittime dall’inizio della guerra, secondo il conteggio di Hamas. Mentre cresce l’allarme per la crisi umanitaria nell’enclave dove da ormai oltre due mesi Israele ha imposto un blocco degli aiuti umanitari che costringe alla fame la popolazione palestinese. Tanto che persino l’alleato di ferro dello Stato ebraico, Donald Trump, è voluto intervenire: «Molte persone stanno morendo di fame», ha riconosciuto il tycoon da Abu Dhabi, ultima tappa del suo tour nel Golfo che non ha visto una fermata dall’amico Israele. «Stiamo tenendo d’occhio Gaza. E ci occuperemo di questo», ha sottolineato.

Da settimane le agenzie umanitarie avvertono di una carenza critica di tutto, dal cibo all’acqua pulita, dal carburante ai medicinali. Tanto da spingere l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, a parlare di «una spinta verso un cambiamento demografico permanente a Gaza, che viola il diritto internazionale ed equivale a una pulizia etnica». Israele ha giustificato la decisione di interrompere gli aiuti a Gaza con l’obiettivo costringere Hamas a fare concessioni, mentre decine di ostaggi israeliani restano nelle mani dei miliziani nella Striscia. Lunedì, il gruppo palestinese ha liberato Edan Alexander, l’ultimo rapito vivente con cittadinanza Usa, dopo un dialogo diretto con Washington. Ora, i miliziani chiedono a Trump di rispettare la sua parte di accordo: l’alto funzionario di Hamas Taher al-Nunu ha dichiarato all’Afp che il gruppo «si aspetta che l’amministrazione Usa eserciti ulteriori pressioni» su Israele «per aprire i valichi e consentire l’ingresso degli aiuti umanitari».

Intanto, nella Striscia cresce la conta dei morti per l’offensiva israeliana, che secondo il ministero della Salute di Hamas ha provocato 2.985 uccisi solo dalla rottura della tregua avvenuta a metà marzo, portando il bilancio complessivo della guerra a 53.119 morti nel territorio palestinese. Secondo i media israeliani, l’esercito ha intensificato la sua offensiva in linea con un piano approvato dal governo di Netanyahu a inizio mese, sebbene non vi sia stato alcun annuncio formale di un’espansione della campagna. Contemporaneamente, l'aeronautica israeliana ha messo in atto la rappresaglia contro gli Houthi, dopo che giovedì i ribelli yemeniti hanno lanciato un missile, intercettato dall’Idf, verso il centro dello Stato ebraico.

RIPRODUZIONE RISERVATA