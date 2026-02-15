«E ora ai coach di “The Voice” dico: venite tutti a suonare a Santa Greca» 

C’è un’energia speciale, quasi elettrica, che attraversa l’aria quando il talento puro incontra la dedizione incrollabile. Sabato sera, mentre milioni di italiani si sintonizzavano sulla finale della quarta edizione di “The Voice Kids”, un ragazzino di 13 anni proveniente da Decimomannu ha deciso che era il momento di riscrivere le regole del gioco. Non è stata solo una voce a vincere, ma un’attitudine totalizzante: quella di Matteo Trullu. Ultimo a salire sul palco, con la sua inseparabile chitarra elettrica a tracolla e un’energia che ha travolto lo studio sulle note di “Maniac” di Michael Sembello, Matteo ha trasformato il talent show di Rai 1 in un vero e proprio concerto rock. Polistrumentista sin dall’età di sei anni e già vincitore di prestigiosi concorsi nazionali, il giovane talento sardo ha dimostrato coi fatti che dietro ogni singola nota c’è uno studio metodico, sudore e un sogno coltivato con la fierezza tipica della sua terra.

Le emozioni

Quando Antonella Clerici ha pronunciato il suo nome nel silenzio teso della diretta l’emozione è stata fortissima: «Non mi aspettavo di vincere. Per me è stata una vittoria enorme anche solo poter essere in quello studio e avere l’opportunità di esibirmi su un palco così importante», ci ha raccontato, a caldo, Matteo. A chi gli ha detto «con la musica non si va da nessuna parte», ha replicato coi fatti: «Non ci si deve mai far dire da nessuno che non si siamo capaci. A volte si ha solo bisogno di un po’ più di tempo per dimostrare davvero chi siamo e quanto valiamo».

Mamma e papà

Tra chitarra, pianoforte, batteria e canto non rinuncia comunque agli impegni quotidiani: «Ci sono anche i compiti e lo sport. Evito il più possibile di perdere tempo in cose inutili e i miei genitori, quando mi vedono un po’ stanco, mi incoraggiano a non mollare». Dietro un grande talento c’è sempre un sistema di sostegno fondamentale: «Papà Davide e mamma Michela fanno sacrifici enormi per sostenermi, correndo quotidianamente da una parte all’altra per assicurarmi le lezioni e gestire tutti i miei impegni. Mio fratellino Andrea è da sempre il mio primo tifoso! Senza di loro e le persone che seguono questa mia passione, come il mio maestro di chitarra Francesco Congia, non sarebbe stato possibile raggiungere questo risultato». A incentivarlo ci sono anche insegnanti e compagni del “Pascoli-Nivola” di Assemini: «Già dalla prima puntata mi hanno fatto tutti i complimenti e ho ricevuto grande affetto da tutti, fatta eccezione per il professore di pianoforte che mi ha messo 4 perché non avevo studiato la sua materia durante la mia assenza! Ho ricevuto sostegno anche dal Conservatorio, dove proseguirò gli studi superiori».

«Grazie Nek»

Lavorare con Nek, anche lui polistrumentista, è stata una mossa vincente: «Mi ha detto di mantenere sempre il focus, ma anche solo il fatto di aver avuto l’opportunità di lavorare con lui mi ha trasmesso una grande sicurezza». Nek ha dichiarato pubblicamente che vorrebbe Matteo sul palco con lui durante i suoi live: «Per adesso proverò a invitare lui e gli altri coach a Santa Greca! Sarebbe davvero un sogno sentirli cantare a Decimo». Intanto, per il futuro, Matteo sogna il palco di Sanremo come frontman di una rock band: «Desidero fortemente che questi sogni si avverino, ma sono consapevole che per realizzarli sia necessario lavorare sodo e impegnarsi tanto».

Il record

La finale di “The Voice Kids” ha segnato un record storico per la televisione italiana: con una media di 3,4 milioni di spettatori e il 23,4 per cento di share, Rai 1 ha battuto nettamente tutta la concorrenza del sabato sera. Il momento del trionfo di Matteo Trullu ha registrato un picco incredibile del 36,1 per cento, confermando il format come punta di diamante della rete ammiraglia.

