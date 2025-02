E ora accomodatevi sul “Sofà” di Radiolina 

Torna “Sanremo Sofà” con 7 imperdibili appuntamenti da lunedì 10 a domenica 16 febbraio che vi accompagneranno giorno per giorno in questa settantacinquesima edizione del Festival della canzone italiana. Appuntamento tutte le sere alle 19.30 con Giuseppe Valdes ed Enzo Asuni in studio, e in collegamento da Sanremo l'inviata del Gruppo L'Unione Sarda Angelica D'Errico.

“Sanremo Sofà” è un salotto informale in cui commentare a caldo tutto quello che accade durante le serate del Festival - le esibizioni, le canzoni, i pronostici, le classifiche, le conduzioni - ma anche ciò che ruota attorno alla gara: i gossip, le indiscrezioni, i retroscena, senza dimenticare un osservatorio speciale sul mondo dei social. Una cornice a tutto tondo per non perdersi nulla sull'evento televisivo più seguito dell'anno, con tanti ospiti dal vivo ma anche con le voci raccolte nella città dei fiori.

Le prime due puntate (lunedì 10 e martedì 11) saranno dedicate alla presentazione dei concorrenti, alle anticipazioni di quello che ci aspetta, e a ricordi, aneddoti e curiosità delle edizioni precedenti.

Da mercoledì 12 a domenica 16 si entra nel vivo: Giuseppe Valdes, Enzo Asuni e Angelica D'Errico ci porteranno direttamente sul palco del Teatro Ariston. Sanremo Sofà è in diretta su Radiolina in fm, su radiolina.it e sulla app Unione Digital. Le puntate si potranno riascoltare in versione podcast anche su Spotify.

