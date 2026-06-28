È operativa la Giunta del sindaco Albino Porru 

Dopo il voto del 7 e 8 giugno il sindaco Albino Porru, riconfermato alla guida del paese, ha comunicato al Consiglio comunale di San Basilio la Giunta che lo affiancherà nel nuovo mandato. All’appello erano presenti tutti i consiglieri, sia di maggioranza sia di opposizione, per un totale di 13. Entrano in squadra Alessandro Lacu, che sarà anche vicesindaco, Antonino Corda, Fabiana Serra e Mariana Boi.

La comunicazione è arrivata dopo la convalida dell’elezione del primo cittadino e dei consiglieri approvata nella stessa giornata dal Consiglio comunale. Il passaggio era atteso nella prima seduta utile dopo le elezioni, come previsto dal Testo unico degli enti locali. Sulla proposta è stato espresso il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del responsabile dell’Area amministrativa.

Con la nomina degli assessori e del vicesindaco si apre così la nuova fase governativa del paese. Ora la squadra potrà iniziare a lavorare sulle prime scelte amministrative del mandato e sui temi più vicini alla comunità. Il verbale della deliberazione, firmato dal presidente del Consiglio e dal segretario comunale Elena Dessì, è stato poi pubblicato all’Albo pretorio.

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