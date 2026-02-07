VaiOnline
Sci alpino.
08 febbraio 2026 alle 00:09

E oggi tocca alle donne: Brignone ce la fa, Goggia è carica 

CORTINA D'AMPEZZO. Sofia Goggia, caricata dall’emozione dell’accensione del braciere, sogna di ripetersi, otto anni dopo l'oro di Pyeongchang e a quattro dall'argento di Pechino. Federica Brignone si rimette dietro al cancelletto di una discesa per la prima volta dall'infortunio, dando l’annuncio più attesa della giornata di ieri. Nicol Delago cerca di bissare il colpaccio di Tarvisio e pareggiare il conto di medaglie con la sorella Nadia, che la guarderà all'arrivo. E Laura Pirovano si gode la prima Olimpiade, tentando di debuttare sul podio dopo una sfilza di quarti posti-beffa in CdM.

Sono loro le quattro azzurre della discesa che andranno all'attacco dell'Olimpia delle Tofane, meno di 98 secondi per coprire oltre 2,5 chilometri con un dislivello di 760 metri. Una gara che non perdona niente, una pista che le azzurre amano ma che stavolta, nella sua versione a cinque cerchi, presenta mille incognite. Le pretendenti sono molte, ma è inutile fingere che i riflettori non siano puntati sull'americana Lindsey Vonn, ieri terza in prova all'arrivo nonostante la rottura del legamento. Goggia scenderà col pettorale 15, due numeri dopo Vonn. La prima azzurra in pista sarà Brignone, pettorale 3, seguita da Delago e Pirovano, rispettivamente con 7 e 8.

