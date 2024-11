E oggi scioperano medici e infermieri, prestazioni a rischio 

Ventiquattr’ore di sciopero, con circa un milione e 200mila prestazioni sanitarie che potrebbero saltare in tutta Italia, oltre a 15mila interventi a rischio rinvio così come 100mila visite specialistiche. È l’effetto più concreto dello sciopero nazionale dei medici, dirigenti sanitari, infermieri e professionisti sanitari, dei sindacati Anaao-Assomed, Cimo-Fesmed e Nursing Up, che questa mattina, a mezzogiorno, si ritroveranno a Roma con una lunga lista di rivendicazioni.

Ci saranno anche le delegazioni sarde, pronte a portare il malcontento dell’Isola sino alla Capitale. «Come in tutte le altre regioni saranno garantite soltanto le emergenze e le urgenze», annuncia Luigi Mascia, segretario regionale Cimo. Col risultato che si andrà a paralizzare l’attività ordinaria che già fatica. Tra le motivazioni della protesta c’è soprattutto il malcontento per la legge di nazionale di bilancio, ritenuta deludente dal comparto medico sanitario. Si parla anche di carenza del personale, con i sindacati di medici e infermieri che parlano di ovvie ripercussioni sulla qualità dell’assistenza e di «un’esponenziale crescita di probabilità di complicazioni e decessi», sottolinea Diego Murracino, segretario regionale del Nursing Up.

Nella lista nera anche i posti letto e le attrezzature inadeguate, i contratti attuali, la mancata contrattualizzazione degli specializzandi di area medica e sanitaria e la mancata previsione di retribuzione anche per quelli di area non medica. Braccia conserte per 24 ore e le idee chiarissime sugli obiettivi da raggiungere.

RIPRODUZIONE RISERVATA